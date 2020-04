Guilty Gear: Strive, Bandai Namco chargé de l'édition du jeu en Europe et en Asie, la taille du client de la bêta fermée dévoilée

Cette année, les fans de versus fighting vont pouvoir retrouver l'une des licences phares d'Arc System Works avec Guilty Gear: Strive, pour le moment annoncé uniquement sur PS4. Fin mars, nous apprenions que Millia Rage et Zato-1 rejoignaient le roster, et le prochain temps fort du jeu, ce sera cette semaine avec une bêta fermée dont les invitations sont en cours d'envoi. Si vous faites partie des chanceux, il vous faudra télécharger 4,603 Go avant de pouvoir en profiter. Oui, contrairement au planning indiquant le 16 avril pour le téléchargement du client, nous avons pu le lancer une fois le code rentré, ce qui n'est pas plus mal en cette période où les connexions sont énormément sollicitées. Bien évidemment, il n'est actuellement pas possible d'aller plus loin que l'écran affichant le logo.

Par ailleurs, la semaine dernière, Arc System Works et Bandai Namco ont annoncé leur partenariat concernant l'édition de Guilty Gear: Strive en Europe et en Asie (sauf en Corée du Sud et au Japon), reconfirmant la relation de confiance entre les deux sociétés déjà établie avec Dragon Ball FighterZ. Pour le coup, ce ne sera donc plus PQube qui s'en chargera dans nos contrées. Les moyens en termes marketing seront donc bien plus importants cette fois, de quoi potentiellement toucher davantage de joueurs. Voici quelques déclarations des principaux intéressés :

« Nous sommes heureux d'annoncer que Bandai Namco Entertainment distribuera le prochain titre de la série Guilty Gear, Guilty Gear -Strive-. Je suis ravi que la conversation que j'ai eue avec Harada-san il y a quelques années ait porté ses fruits », commente Daisuke Ishiwatari, Directeur Général de la série Guilty Gear. « J'espère que ce partenariat fera plaisir aux joueurs en Europe et en Asie. Nous travaillons dur avec Bandai Namco Entertainment pour que dans ces régions on puisse, plus que jamais, jouer à Guilty Gear. Nous avons hâte d'y arriver. » « J'ai toujours pensé qu'il serait formidable de s'associer à Arc System Works et je suis heureux que nous ayons pu faire avancer ce projet. Nous souhaitons améliorer et promouvoir ensemble la communauté du jeu de combat », déclare Katsuhiro Harada, Producteur Général chez Bandan Namco. « Notre collaboration signifie que nous pouvons apporter plus de jeux passionnants, et ce dans les dojos du monde entier ! »

Pour le moment, Guilty Gear: Strive ne possède toujours pas de date de sortie. Aux chanceux ayant été sélectionnés pour la bêta fermée, rendez-vous ce week-end sur la Toile !