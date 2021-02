MAJ Guilty Gear: Strive, la bêta ouverte datée sur PS5 et PS4

C'est le 9 avril prochain que Guilty Gear: Strive débarquera officiellement sur PS5, PS4 et PC. Lors de l'annonce de sa date de sortie, qui avait été accompagnée par l'introduction de Giovanna et des différentes éditions du jeu, Arc System Works avait promis une bêta ouverte pour le début de l'année, sans plus de précision. Les dates exactes sont désormais connues et l'attente ne sera guère longue pour se castagner sur la Toile.

En effet, cet Open Beta Test aura lieu sur PS4 et PS5 à partir du 18 février à 4h00 pour les joueurs ayant précommandé leur copie sur le PlayStation Store (du moins en Amérique du Nord, à confirmer pour l'Europe) et dès le lendemain, le 19 février à 4h00 pour tous les autres. Il sera possible de télécharger le client quelques heures en amont, le 17 février à 19h00, mais là encore uniquement si vous avez une précommande sur le PSS. Dans tous les cas, la bêta ouverte sera clôturée le 21 février à 16h00.

Au programme, les modes Versus (contre l'ordinateur ou un joueur), Tutoriel, Entraînement et évidemment le online, c'est un peu le but du studio de tester ses serveurs et son rollback netcode après tout. Vous pourrez d'ailleurs voir votre ping en haut de l'écran et le nombre de rollback frames, bien pratique pour remonter un souci si besoin. Le PlayStation Plus ne sera pas requis même pour jouer en ligne, même s'il est évident que les amateurs de jeux de baston y participant ont pour la plupart déjà une souscription. Enfin, côté personnages, 13 des 15 membres du roster de base seront jouables, sans Anji Mito et le dernier encore non annoncé.

Mise à jour : Bandai Namco annonce qu'il est nécessaire de s'inscrire sur son site pour espérer jouer avec une journée d'avance, sans devoir passer par une précommande donc.

