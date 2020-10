Guilty Gear: Strive, Giovanna et Anji Mito annoncés au roster de base, la date de sortie, les éditions et un Season Pass 1 dévoilés

En août dernier, lors de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable, Arc System Works avait annoncé le retour de Leo Whitefang et présenté Nagoriyuki (qui sera doublé par Taiten Kusunoki), deux personnages faisant donc partie du roster de Guilty Gear: Strive. Nous avions alors eu la promesse qu'un autre combattant serait dévoilé début octobre. La révélation a eu lieu cette nuit, au cours d'un livestream dédié dans le cadre de l'ARCREVO Online 2020, à revoir dans son intégralité en bas de page, et il s'agit de... Giovanna.

Eh oui, une combattante inédite, ça ne se refuse pas ! Le site officiel nous permet donc de faire sa connaissance et découvrir son background, en plus de quelques détails donnés par le studio. Ainsi, elle devrait être assez accessible pour les joueurs les moins expérimentés, avec une facilité d'utilisation de 4 étoiles sur 5 et un style Rush dont elle est la seule représentante pour le moment.

Giovanna (doublée par Mayumi Shintani) Taille : 170 cm

Poids : 62 kg

Groupe sanguin : O

Date de naissance : 6 novembre

Lieu de naissance : Brésil

Passe-temps : regarder la lune

Valeurs : Rei (son compagnon esprit loup), professionnalisme

N'aime pas : l'odeur du tabac et de l'alcool Elle dispose d'un incroyable rushdown qui peut briser n'importe quelle défense. Une officière surpuissante des forces spéciales pour le président. Elle est officière dans l’unité des opérations spéciales qui protège le président des États-Unis. Elle est prudente avec ses mots, mais parvient quand même à se montrer impolie et irrévérencieuse en raison de son attitude alors qu'au fond, elle est de bonne foi. Elle est particulièrement amicale avec les enfants et les animaux. Pendant le combat, elle permet à son compagnon esprit loup Rei de la posséder et étonne son adversaire avec une vitesse inhumaine.

Mais ce n'est pas tout, car la fin de son trailer annonce qu'un total de 15 personnages jouables feront partie du roster de base, et l'un des derniers s'est rapidement montré à la toute fin. Sa bande-annonce n'arrivera pas avant le 1er janvier 2021 pour bien commencer l'année, mais les autres révélations du live ont d'ores et déjà confirmé son identité pour ceux qui en auraient douté en le voyant. Anji Mito et ses éventails feront donc leur retour !

Et, comme évoqué en titre, un Season Pass 1 est d'ores et déjà prévu pour venir gonfler ce casting sur la durée. Comme il manque pas mal de combattants aimés des fans, tels que Baiken ou Elphet, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'Arc System Works les rajoute de cette manière... Au programme, cinq personnages, deux stages, 5 nouvelles variations de couleur pour tous et un scénario additionnel seront inclus, mais aucun prix n'a été donné.

Une autre bande-annonce a elle mis en avant le scénario, qui sera entièrement doublé et animé, et devrait apporter une conclusion à tout ce qui a pu être proposé par le passé. Mais surtout, la vidéo dévoile la date de sortie de Guilty Gear: Strive, fixée au 9 avril 2021 sur PS5, PS4 et PC (Steam).

Deux éditions seront proposées en plus de la standard (8 580 ¥), à savoir une Deluxe (11 550 ¥) uniquement numérique incluant le Season Pass 1 et une Ultimate (physique et dématérialisée à 13 750 ¥) y ajoutant des variations de couleur, l'OST et des artworks via une application dédiée, et trois jours d'accès anticipé assez particulier, sauf sur PC. En effet, ce dernier ne proposera que 13 des 15 combattants pour tous les modes hors ligne et uniquement le prologue du mode Histoire.

En plus de ça, une bêta ouverte aura lieu début 2021 sur consoles et arcade dans des lieux dédiés. Tout achat d'une édition numérique donnera droit à un jour d'accès en avance à cette dernière. Enfin, en guise de bonus de précommande, des couleurs spéciales pour Sol Badguy et Ky Kiske seront offertes, changeant aussi leurs effets.

Sinon, pour rattraper l'histoire, Arc System Works va diffuser sur sa chaîne YouTube les séquences scénarisées de Guilty Gear Xrd -SIGN- dès demain à 14h00. Vous pourrez les retrouver en page 3 de cet article. Vous pouvez également retrouver en page 2 des visuels de Giovanna ainsi que deux MV des titres Smell of the Game et What do you fight for.

En attendant la sortie de Guilty Gear: Strive, vous pouvez vous procurer Guilty Gear Xrd Rev 2 à 24,99 € sur Amazon.