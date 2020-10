Guilty Gear: Strive, upgrade next-gen, conservation des DLC, rétrocompatibilité, cross-play, un point sur les versions PS4 et PS5

À la base prévu sur bornes d'arcade et PS4, Guilty Gear: Strive a récemment obtenu son passeport pour atterrir sur les PS5 et PC à son lancement, désormais daté au 9 avril 2021 sur consoles. Si vous hésitez encore sur la version à acquérir, surtout avec la transition vers la next-gen qui s'annonce pour certains, Arc System Works nous précise les liens entre les éditions PlayStation 4 et 5 à l'occasion d'une FAQ.

Déjà, en dehors de performances améliorées, comme pour la résolution et les temps de chargement, la version PS5 sera la même que sur PS4. La version PS4 sera rétrocompatible avec la PS5, mais ne possèdera pas les optimisations techniques, étant par exemple limitée en 1080p. Il sera tout de même possible de profiter d'une upgrade next-gen gratuite avec l'édition physique (si vous avez une PS5 avec un lecteur de disque) ou numérique. Et, oui, le cross-play sera possible en ligne sur les deux consoles PlayStation, mais pas avec Steam ou les bornes d'arcade. Enfin, les DLC achetés sur une plateforme seront débloqués sur l'autre, si vous utilisez le même compte PSN. Pour ce qui est des périphériques compatibles, Arc System Works nous redirige vers SIE, qui avait déjà confirmé que vos sticks d'arcade sous licence officielle sur PS4 seront utilisables sur PS5.

