Guilty Gear: Strive, Nagoriyuki et Leo Whitefang annoncés en vidéo, avec des versions PS5 et PC !

En juin dernier, lorsque Ramlethal Valentine a été annoncée au casting de Guilty Gear: Strive, Arc System Works nous avait alors donné rendez-vous en août pour découvrir le 11e combattant jouable. Il n'aura pas fallu patienter longtemps, puisque c'est à l'occasion de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable qu'une bande-annonce a été diffusée, dévoilant en effet un personnage de plus et mettant en lumière le seul combattant inédit connu jusqu'ici, que nous avions vu lors de l'annonce du jeu il y a un an.

L'heureux élu faisant son retour est donc Leo Whitefang, l'un des trois rois alliés du royaume d'Illyria gouvernant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Océanie, rien que ça, l'un des deux dirigeants n'étant autre que Ky Kiske. Son style de combat avec ces épées jumelles fera donc son retour dans ce nouvel épisode, et ce aux côtés de Nagoriyuki, le personnage noir masqué que nous avions donc rapidement découvert sans connaître alors son identité. En plus de manier le sabre à la manière des samouraïs, c'est un vampire doté d'une forte vitesse de déplacement et de capacités surhumaines.

Son style de jeu a de quoi taper dans l'œil, espérons que d'autres créations originales suivront ses pas. Des visuels de Leo Whitefang et Nagoriyuki sont visibles dans notre galerie en page suivante. La révélation du prochain combattant est elle prévue pour le mois d'octobre, vivement !

Guilty Gear: Strive n'est pas attendu avant début 2021, mais plus seulement sur PS4, puisque des versions PS5 et PC (Steam) sont désormais prévues, en plus d'une parution sur les bornes d'arcade japonaise. Vous pouvez d'ici là continuer à combattre sur Guilty Gear Xrd Rev 2 disponible à 24,99 € sur Amazon.

