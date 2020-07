Halo Infinite : Digital Foundry livre son analyse sur la démo de gameplay, la lumière fait-elle trop d'ombre au jeu de 343 Industries ?

Le Xbox Games Showcase a été marqué, comme attendu, par une présentation du gameplay de la campagne solo de Halo Infinite. La séquence diffusée en introduction de la conférence a néanmoins divisé les joueurs, certains la trouvant moche, obligeant Aaron Greenberg, responsable de la division marketing de la branche Xbox, à monter au créneau. Aujourd'hui, c'est Digital Foundry qui nous livre son analyse de la vidéo de gameplay du nouveau titre de 343 Industries.

Premièrement, comme le rappelait Aaron Greenberg, Digital Foundry invite fortement les joueurs équipés à revisionner la séquence dans de bonnes conditions, en 4K et 60 fps. En effet, le stream de jeudi n'était disponible qu'en 1080p, et la compression des plateformes vidéo n'aide en rien à se faire une idée du jeu.

Néanmoins, la compression ne fait pas tout, et Digital Foundry s'est penché sur le côté technique de cette séquence. Pour eux, le choix de 343 Industries d'opter pour un système de lumière dynamique a fortement influencé le rendu dans la démo diffusée jeudi.

En effet, cette décision, qui tranche avec le système plus « statique » de Halo 5, apporte des avantages (une luminosité plus réaliste, flexible), mais aussi des inconvénients, notamment en ce qui concerne les ombres. Les textures perdent en détails si elles sont placées dans des zones d'ombre. Cela vaut aussi bien pour les décors que pour les ennemis, voire même l'arme du joueur. Or, dans la démo, avec le soleil situé très proche de la ligne d'horizon et de nombreux « obstacles » à la lumière (arbres, etc.), il y avait de nombreux passages dans des zones d'ombre.

Ce genre de problématique est connu et a déjà été aperçu dans d'autres jeux, tels que Metro Exodus. Dans ce titre, les développeurs avaient utilisé le ray tracing pour améliorer le système de luminosité et donc le rendu global dans les zones d'ombre :

343 Industries a d'ores et déjà annoncé qu'un patch ray tracing sera disponible après le lancement du jeu, mais sans préciser à quelle fin serait utilisée cette technologie. Pour Digital Foundry, le focus doit être mis sur le système de luminosité et non sur les réflexions.

Néanmoins, deux problèmes se posent : cette solution ne fonctionnerait que sur Xbox Series X (et les PC correctement équipés), la version current-gen devrait donc faire sans. Ensuite, un doute subsiste sur la capacité de la Xbox Series X à supporter le ray tracing tout en proposant de la 4K native en 60 images par seconde. Aussi, les développeurs pourraient être tentés de partir sur de la reconstruction d'image ou du super-échantillonnage. Voire proposer un mode 1440p 60 fps avec du ray-tracing.

Un compromis qui pourrait également corriger un autre souci mis en avant par les internautes : les différents éléments (herbe, végétation, nuages) qui « poppent » à différents moments. En 4K 60 fps, ce sont 8,3 millions de pixels qui doivent être générés toutes les 16,7 millisecondes ; Digital Foundry estime que cela représente un challenge, même pour la carte graphique de la Xbox Series X. Le site se demande si la résolution n'est tout simplement pas trop élevée pour le propre bien du jeu.

Enfin, après quelques interrogations sur la direction artistique, Digital Foundry regrette que l'arme et les mains du personnage ne semblent pas générer d'ombres. Un petit détail qui rajouterait en réalisme, et déjà présent dans des productions telles que Crysis 3, sorti en 2013.

Bien entendu, ces analyses se basent sur une démo d'un jeu en cours de développement, et qui tournait sur PC et non sur Xbox Series X (bien que le PC en question proposerait des performances équivalentes à la console next-gen de Microsoft).

Halo Infinite est attendu sur Xbox One, Xbox Series X et PC pour cette fin d'année. Le titre sera disponible dans le Xbox Game Pass, dont l'abonnement Ultimate (3 mois) est disponible sur Amazon pour 38,99 €.