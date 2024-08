Harry Potter : Champions de Quidditch, les écoles du Tournoi des Trois Sociers dévoilent leurs terrains

Dans moins d'un mois, Warner Bros. Games et Unbroken Studios lanceront Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu solo et multijoueur qui nous permettra de grimper sur notre balai magique pour découvrir le sport le plus populaires des sorciers. Les studios dévoilent cette semaine une nouvelle bande-annonce :

La vidéo du jour présente les différents terrains disponibles dans Harry Potter : Champions de Quidditch. Trois écoles s'affronteront pour obtenir la Coupe des Trois Sorciers, tout le monde connaît déjà Poudlard et ses tribunes aux couleurs des quatre maisons, mais nous irons également à l'Académie française de Beauxbâtons, qui semble avoir déplacé les jardins de Versailles au pied des Pyrénées, ainsi qu'à l'institut nordique Durmstrang, sur un stade glacial au cœur de constructions vikings. Les développeurs se sont aussi bien inspirés des livres que des films pour recréer ces terrains, qui seront disponibles dans les modes PvP et Exhibition en plus du Tournoi des Trois Sorciers.

La date de sortie de Harry Potter : Champions de Quidditch est fixée au 3 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une version Switch arrivera plus tard, le titre sera offert aux abonnés PS+ au lancement et les joueurs qui possèdent Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard obtiendront le Pack Legacy s'ils se connectent à leur compte WB Games.

Vous pouvez précommander Harry Potter : Champions de Quidditch en édition physique Deluxe à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.