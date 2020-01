Hearthstone en VR : Blizzard a fait un prototype, avec des fonctionnalités amusantes

Impossible d'imaginer Hearthstone sans sa taverne et son côté relaxant, et pourtant, Blizzard brièvement imaginé une version en réalité virtuelle de son jeu de cartes.

Comme l'ont dévoilé Dave Kosak et Hadidjah Chamberlain, respectivement designer narratif et responsable des effets visuels, à PowerUp, deux développeurs ont rapidement codé une version en réalité virtuelle de Hearthstone lors du Free Your Mind, un évènement annuel où les membres de Blizzard ont carte blanche pour s'amuser pendant deux semaines. Un prototype a donc existé, il était possible de se balader librement dans la taverne et de s'assoir à une table pour affronter un autre joueur. Mieux encore, pour capituler, le joueur pouvait retourner la table et renverser toutes les cartes.

Chose amusante, lorsque Hadidjah Chamberlain a évoqué ce Hearthstone VR lors de l'entretien, Dave Kosak a avoué qu'il ne voulait pas en parler, car maintenant, tout le monde va vouloir voir à quoi ressemble le prototype. Mais non, il faut seulement se contenter du Hearthstone classique, jouable à la souris sur PC ou avec les doigts sur iOS et Android. Sans tables qui volent.