Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les configurations PC dévoilées

Avalanche Software et Warner Bros. Games lanceront le mois prochain Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, leur jeu de rôle et d'aventure dans l'univers de Harry Potter. Le titre est d'abord attendu sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, les versions PS4, Xbox One et Switch prendront un peu retard.

Et comme à chaque sortie d'un AAA, les joueurs sur PC se demandent si leur machine pourra faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Eh bien, les studios dévoilent aujourd'hui les configurations requises pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, et il faudra avoir un PC taillé pou le gaming pour profiter du jeu, surtout avec les réglages au maximum :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur Intel Core i5-6600 (3,3 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 1400 (3,2 GHz) Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go)

ou

AMD Radeon RX 470 (4 Go) NVIDIA GeForce 1080 Ti

ou

AMD Radeon RX 5700 XT

ou

Intel Arc A770 DirectX Version 12 Stockage HDD avec 85 Go d'espace libre SSD avec 85 Go d'espace libre Notes SSD (recommandé), HDD (supporté),

720p/30 fps, qualité Basse SSD, 1080p/60 fps,

qualité Haute Configuration Ultra Configuration Ultra 4K Système d'exploitation Windows 10 64 bits Processeur Intel Core i7-10700 (3,8 GHz)

ou

AMD Ryzen 7 5800X (3,8 GHz) Mémoire vive 32 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

ou

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

ou

AMD Radeon RX 7900 XT DirectX Version 12 Stockage SSD avec 85 Go d'espace libre Notes SSD, 1440p/60 fps,

Qualité Ultra SSD, 2160p/60 fps,

Qualité Ultra

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 10 avril 2023, nous avons tout récemment eu un aperçu du casting vocal du jeu, que vous pouvez précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, vol en monde ouvert, magie noire, créatures magiques et Salle sur Demande dans 34 minutes de gameplay