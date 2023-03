Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, PETA fait encore de la récupération avec un guide pour bien traiter les animaux

Depuis des années, nous l'avons bien compris, PETA ne fait pas la différence entre la réalité et les mondes virtuels des jeux vidéo. L'association People for the Ethical Treatment of Animals s'est déjà fait remarquer en pointant du doigt la chasse à la baleine dans Assassin's Creed IV: Black Flag, Ubisoft lui avait d'ailleurs répondu avec tact et justesse à l'époque, et plus récemment, PETA s'était indigné des combats de coqs dans Far Cry 6 ou encore en organisant une manifestation dans Animal Crossing: New Horizons pour vider les aquariums.

Pour le titre de Nintendo, PETA avait également publié un petit guide assez lunaire à destination des joueurs véganes, car pêcher des pixels a visiblement le même impact que dans nos océans (qui sont effectivement menacés par la pêche intensive). Eh bien, l'association remet ça pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le gros jeu vidéo du moment aux 12 millions d'exemplaires vendus. Au travers d'un nouveau guide, PETA nous invite ainsi à ne pas chevaucher les animaux comme les hippogriffes dans le jeu, à ne pas utiliser de produits issus d'animaux pour créer nos potions ou à ne pas revêtir de vêtements conçus avec des matériaux d'origine animale, comme le cuir.

PETA s'amuse à brouiller la frontière entre les actions des joueurs dans un monde virtuel fait de pixels et les pratiques des Moldus dans la vie réelle, ce qui est plutôt malsain, même s'il est en effet bon de rappeler que de nombreux animaux sont exploités pour leurs ressources. L'association conclut en affirmant que « pratiquer la compassion dans un monde numérique peut vous rappeler de la pratiquer dans le monde réel ». Pas sûr que les joueurs, habitués à faire la différence entre le virtuel et le réel, soient très réceptifs à ce genre de message, malgré leur amour indéniable pour les animaux de la vraie vie véritable.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il arrivera plus tard sur PS4 et Xbox One puis sur Nintendo Switch.

