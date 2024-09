Holy Horror Mansion : le successeur de Yo-kai Watch sera un Ghost Craft RPG totalement décalé, vers une sortie sur Switch 2 ?

L'année dernière, lors de l'annonce du Level-5 Vision 2024: To the World's Children en conclusion de la précédente édition, nous avions eu droit à un teaser qui laissait clairement penser que ce projet avait un lien avec Yo-kai Watch en raison de son maneki-neko rouge prenant vie devant nos yeux. Eh bien, Level-5 vient de dévoiler ce qu'il considère comme le « concept du prochain Yo-kai Watch » en plus d'être le plus gros projet cross-média de la firme, qui multiplie décidément les initiatives malgré les reports. Ce Holy Horror Mansion, c'est son nom, sera toutefois bien différent des précédents jeux avec des esprits qui ont été un phénomène dans l'Archipel, en témoigne son premier aperçu en musique bien décalé.

Qualifié de Ghost Craft RPG, même sur le site officiel pour le définir, Holy Horror Mansion aura pour thématique centrale la famille et mettra en scène un protagoniste baptisé Ten Lordland, vivant avec ses parents et sa sœur dans un manoir perché au sommet d'un immeuble appartenant à sa grand-mère et qui se trouve être le point d'accès à l'au-delà. Il va un jour trouver un vieil appareil photo dans une pièce fermée et en « jouant avec » dans ce qui s'apparente à un atelier l'un de ses poils de nez va se mettre à grandir jusqu'à faire apparaître un fantôme. Cela donne le ton du jeu.

Les danses amusantes que connaissent bien les fans de Yo-kai Watch feront leur retour, avec différents artistes de l'Archipel ayant donné vie à des concepts là aussi farfelus. SANTA (Uno Santa), Pikotaro avec son fameux Pen-Pineapple-Apple-Pen et avantgardey ont ainsi participé.

Le fantôme vert est ainsi capable de prendre possession d'objets, dont le maneki-neko qui devrait faire office de mascotte, d'autres exemples étant déjà montrés. Mais il ne sera pas seul, car un bleu permettra de combiner toutes sortes de choses (aliments, fournitures de bureau...) afin de concevoir des chimères. Oui, c'est littéralement le concept de la chanson qui est repris, totalement délirant ! Quant aux roses, ils sont décrits comme étant fans d'architecture, créant leurs propres mondes prenant la forme de labyrinthes à explorer.

Vous l'aurez compris, ces différents types d'entités spectrales seront les pierres angulaires des mécaniques de gameplay de Holy Horror Mansion, qui s'annonce prometteur. Reste à voir si la direction artistique attirera les jeunes joueurs du Japon, mais avec l'anime et ce genre de rythme entraînant, Level-5 devrait bien s'en sortir une fois de plus. Quant au reste de son univers, il y aura évidemment des méchants, à savoir la société De Ville Corp, un jeu de mots avec « devil » qui semble signifier qu'il s'agit de démons surtout en voyant l'apparence du personnage qui est alors montré et le côté Œil de Sauron de la tour. Ses Darkarymen qui devraient détourner le concept de salarymen japonais combattront Ten avec leurs objets-monstres, prenant par exemple pour cible sa mère.

Grâce à Cameron l'appareil photo, il sera possible de prendre des clichés et d'analyser les objets de l'environnement, qui pourront se révéler être possédés, donnant lieu à des affrontements rappelant énormément les jeux Pokémon, mais avec des graphismes bien plus d'actualité. La fin du trailer fait mention de pumpkins, mais sans rapport avec des citrouilles, puisqu'y est accolé le terme de merveilles. Est-ce le nom des remplaçants des Yo-kai ?

Pour terminer, Holy Horror Mansion ne dispose pour le moment d'aucune période de sortie ou autre détail quant aux plateformes sur lesquelles il verra le jour. Toutefois, le fait d'appuyer sur le fait que c'est un secret, de nous donner rendez-vous au printemps 2025 pour plus de détails et que les jeux Yo-kai Watch sont principalement parus sur les consoles de Nintendo laisse fortement penser qu'il pourrait notamment sortir sur la « Switch 2 / Pro », d'où le fait de ne pas pouvoir la mentionner tant que Nintendo ne l'a pas présentée. Le pluriel utilisé en anglais peut tout de même sous-entendre que les PlayStation y auront aussi droit. Bref, wait & see. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

Si vous aimez l'univers de Yo-kai Watch, les mangas sont en vente à la Fnac au prix de 6,89 € le tome. Hélas, avec l'arrivée de ce successeur, les chances de voir débarquer les jeux non parus en Occident viennent sans doute de tomber à zéro.