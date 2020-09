Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y, le premier DLC majeur daté sur Switch et détaillé en vidéo, un mois de sortie pour la version PS4

Sorti le 13 août dernier sur Switch dans l'Archipel, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu est littéralement la star du catalogue actuel de Level-5 dans l'Archipel, s'appuyant sur la diffusion de son anime chaque semaine. Le jeu, uniquement disponible au format numérique sur l'eShop, va être soutenu sur la durée avec l'ajout régulier de contenu, et c'est justement la première extension qui a été mise en avant lors du live du studio pour le Tokyo Game Show 2020 Online, à revoir pour obtenir la traduction en anglais de tous les détails et du gameplay.

Ce DLC 1 intitulé Elze is coming - Multiplay mode, introduira donc du multijoueur en ligne avec la possibilité d'interagir avec les autres joueurs via des emotes et phrases préenregistrées, de nouveaux épisodes scénarisés, des donjons et personnages jouables inédits, une paire de Jet Boots pour se déplacer plus rapidement et des machines à gacha. Il paraîtra pas plus tard que la semaine prochaine, le mercredi 30 septembre. D'autres mises à jour sont d'ores et déjà prévues pour augmenter le niveau maximum, ajouter des équipements et compétences, un autre mode multijoueur ou encore une difficulté Extrême.

Par ailleurs, Akihiro Hino a indiqué sur Twitter que la version PS4 devrait sortir en octobre une fois la phase de debug terminée.

Vous pouvez revoir ci-dessous les bandes-annonces diffusées cet été avant le lancement, que nous n'avions alors pas relayées.

En Occident, nous attendons toujours la localisation de Yo-kai Watch 4, alors inutile de penser à l'arrivée de ce Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu de sitôt... Vous pouvez toujours vous tourner vers Yo-kai Watch 3 sur 3DS, encore en vente dans certains magasins Fnac à 29,99 €.