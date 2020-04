Honor débarque sur le marché du PC français avec la gamme MagicBook

Jusque-là spécialisé dans les smartphones, Honor vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. La marque chinoise fait irruption sur le marché des PC de l’Hexagone avec une nouvelle gamme appelée MagicBook et ses deux premiers modèles, les MagicBook 14 et 15. Ces deux machines très légères (1,38 Kg pour même pas 16 mm) ont pour vocation de faire dans le performant et l’accessible.

Armé d’un AMD Ryzen 5 3500U en guise de processeur et d’un Radeon Vega 8 Graphics, le MagicBook 14 est prêt sur le papier à toutes les épreuves bureautiques et même à côtoyer le monde du jeu vidéo. Il complète sa panoplie avec une mémoire RAM DDR4 de 8 Go, un SSD de 256 Go ainsi qu’un écran de 14 pouces full HD dont le ratio corps/écran a été calculé à 84% par Honor. Le MagicBook 15 affiche quant à lui les mêmes ambitions avec simplement un écran plus grand et une morphologie adaptée.

Le plus intéressant dans l’offre du constructeur, c’est finalement son prix ultra compétitif. Les deux MagicBook sont commercialisés au tarif étonnant de 599 euros. Honor propose en plus du reste une offre de remboursement de 100 euros du 16 avril au 10 mai en passant par Amazon. Une dernière surprise pour la route : sachez que le MagicBook 14 est disponible dès aujourd’hui en France.