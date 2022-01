Humankind : le DLC Cultures d’Afrique lancé en vidéo

Lancé en août dernier sur PC et Google Stadia, Humankind est pour rappel un jeu de gestion de type 4X, permettant de faire évoluer sa civilisation au fil de plusieurs ères en mélangeant les cultures. Un titre très apprécié par les amateurs du genre, qui va avoir droit à un gros DLC dans les prochains jours.

Amplitude Studios vient de dévoiler cette semaine Culture d'Afrique, un contenu additionnel qui rajoutera six nouvelles cultures pour toutes les époques, ainsi que de nouvelles merveilles naturelles et culturelles, sept peuples indépendants et une quinzaine de nouveaux évènements narratifs. Voici le contenu du DLC en détail :

Six nouvelles cultures : Ère 1 – Bantous (Expansionniste) - L’expansion bantoue est une série hypothétique de migrations majeures d’un groupe originel de langue Ntu, partant d’Afrique centrale et occidentale vers l’Afrique subsaharienne. Choisissez cette culture pour développer vos terres rapidement et tôt ! Ère 2 – Garamantes (Agraire) - Les Garamantes ont émergé comme peuple régional majeur au milieu du second siècle de notre ère. Leur croissance et leur expansion reposent sur un système qanat d’irrigation vaste et complexe (appelé foggaras en berbère), soutenant une économie agricole forte et une population importante. Choisissez cette culture pour cultiver de la nourriture dans les terres arides. Ère 3 – Swahili (Marchand) - L’essor des cités-états de la côte swahili peut être largement attribué à la participation importante de la région à un réseau commercial qui s’étendait sur l’Océan Indien. Choisissez cette culture pour tirer avantage de vos nombreuses côtes. Ère 4 – Maasaï (Agraire) - Un peuple de pasteurs féroces parlant les langues nilotiques, plutôt que le bantou ou le swahili. Pour les Maasaï, atteindre le statut de guerrier signifiait tuer un lion seul avec une lance. Choisissez cette culture pour optimiser votre taux de croissance. Ère 5 – Éthiopiens (Militariste) - Durant la ruée vers l’Afrique, l’Éthiopie et le Liberia sont les seules nations qui ont préservé leur souveraineté face à la colonisation des puissances européennes. En intégrant les falaises et les corniches naturelles dans la création des forteresses, l’Éthiopie a pu repousser la majorité des forces coloniales. Choisissez cette culture pour progresser rapidement dans les domaines scientifiques et militaires. Ère 6 – Nigérians (Agraire) - Le Nigeria réunit une grande variété de cultures sous la domination d’un seul état. La variété de son relief et l’abondance de ressources hydrauliques offrent des possibilités agricoles importantes et en font l’un des plus grands producteurs d’Afrique occidentale. Choisissez cette culture pour augmenter vos gisements de pétrole et votre main-d’œuvre agricole. Nouvelles merveilles : Le mont Kilimandjaro ;

Les Chutes Victoria ;

Le Rocher de Zuma ;

Le Lac Natron ;

La Grande Mosquée de Djenné.

Le DLC Cultures d'Afrique sera disponible à partir du 20 janvier 2022 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store, contre 8,99 € et les précommandes sont déjà ouvertes avec 10 % de réduction. Vous pouvez retrouver Humankind à 42,49 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Humankind : le challenger est-il à la hauteur du grand Civilization ?