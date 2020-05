Humble Games : une nouvelle identité pour la branche édition d'Humble Bundle

Vous connaissez forcément Humble Bundle pour ses offres incontournables. La spécialité de la boutique en ligne, c'est de regrouper des produits dans des packs à bas prix, avec des jeux ou des biens numériques en tout genre, et parfois même pour la bonne cause.

Ce qui est moins de notoriété publique, c'est que la société joue également le rôle d'éditeur pour des productions indépendantes depuis quelques années. Temtem, Void Bastards, A Hat in Time, Slay the Spire et bien d'autres ont notamment pris forme grâce au financement de la société. Le marketing était cependant un peu trouble, alors que les titres étaient simplement affublés d'un label Presented by Humble Bundle ou Humble Bundle Presents.

L'entreprise basée à San Francisco va désormais bien séparer ses activités en lançant un studio d'édition à part, Humble Games. Sur le fond, rien ne change, mais sur la forme, attendez-vous à retrouver ce nouveau logo sur de futurs titres à l'avenir. Si vous êtes curieux de découvrir les productions passées d'Humble Games, quelques jeux de l'éditeur sont en promotion dans le cadre de soldes au profit d'associations, sur Humble Bundle forcément.