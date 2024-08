Hunger : un extraction shooter à l'ère napoléonienne qui mélange les genres

Le genre de l'extraction shooter est à la mode en ce moment, les amateurs ont les yeux rivés sur Hunt: Showdown 1896 et sa nouvelle carte, mais d'autres studios continuent de dévoiler d'autres titres. Cette semaine, c'est Good Fun Corporation qui présente Hunger, un FPS en PvPvE avec des mécaniques de RPG et de slasher.

Le contexte historique dans lequel se déroule Hunger est pour le moins original, le titre nous plongera dans l'Europe napoléonienne, alors ravagée par la Bactérie. La guerre fait rage, les joueurs vont devoir incarner un Vivant et se lancer dans des missions en solo ou en coopération pour récupérer des ressources, tout en faisant attention aux Affamés et aux autres équipes de joueurs. Voici une présentation de Hunger :

Une épidémie s'est abattue sur une Europe déchirée par la guerre, provoquant des horreurs innommables.

Plongez dans un univers sombre et palpitant avec HUNGER, un mélange magistral de FPS, de slasher, de RPG et de jeu d'horreur se déroulant dans une Europe napoléonienne en ruines, aussi appelée le Monde après la fin. En tant que survivant parmi les Vivants, lancez-vous dans une aventure en solitaire ou faites équipe avec un ou deux alliés pour traverser des lieux remplis de dangers où errent les Affamés, des êtres monstrueux nés de la virulence de l'épidémie.

Imprévus et aventure attendent tous ceux qui auront le courage ou l'inconscience de quitter la sécurité du Château pour se hasarder dans le Monde après la fin.

TROUVEZ VOTRE PLACE

Dans l'impitoyable Monde après la fin, votre survie et votre réussite reposent sur les habitants du Château, qu'ils soient donneurs de quête, marchands, gardiens de cache, chasseurs de prime ou autres Vivants. Effectuez des quêtes et bâtissez-vous une réputation afin de pouvoir accéder à des lieux, compétences, personnages, armes, ressources vitales et équipements inédits.

DES COMBATS INTENSES ET BRUTAUX

Tirez sur les ennemis au fusil ou au pistolet, ou lancez des grenades explosives en verre à l'aide d'un mortier à main expérimental. Si les munitions viennent à manquer ou si l'ennemi se rapproche trop vite pour vous permettre de recharger, sortez votre hache ou votre massue pour un combat létal au corps à corps. HUNGER repose sur un mélange de combats à distance et au corps à corps méthodiques et dynamiques qui vous entraînent dans une valse mortelle et brutale avec les Affamés et d'autres Vivants qui cherchent à vous dépouiller. Trouvez armures, sacs, babioles, médicaments, armes et boucliers dont vous équiper afin de faire face aux divers environnements et combats.

PROGRESSEZ ET AMÉLIOREZ-VOUS

Même si vous risquez de perdre une grande partie de votre équipement et de vos armes, toute expérience acquise contribue à faire progresser votre Vivant et son niveau. Chacun des Vivants dispose d'un ensemble de compétences Passives, Tactiques et Ultimes uniques à débloquer, ainsi que d'arbres de talents élaborés et ultra-personnalisables proposant plus de 100 choix. Créez un Vivant privilégiant la furtivité et adapté au jeu en solo en étouffant le bruit de vos pas et en crochetant les serrures. Spécialisez-vous dans le combat à distance en accélérant votre vitesse de rechargement et en améliorant votre maniement des armes. Sacrifiez votre puissance dévastatrice pour soutenir vos alliés en réparant leurs armures et en les soignant. Votre succès ne repose que sur votre survie.

EXPLOREZ DES PAYSAGES RAVAGÉS PAR UNE ÉPIDÉMIE

Découvrez des forêts, villages, monastères, citadelles, mines et bien plus encore, tandis que vous tentez d'explorer et de piller les vestiges du Monde après la fin en compagnie d'autres Vivants.