Immortals of Aveum : Jak fait une démonstration de sa magie au travers de 6 minutes de gameplay, les configurations PC dévoilées

La semaine dernière, Ascendant Studios et Electronic Arts ont enfin levé le voile sur l'univers d'Immortals of Aveum, précédemment annoncé aux Game Awards, le tout premier jeu de la jeune société qui prendra la forme d'un FPS où nous incarnerons le Magnus triarque Jak, un mage si vous préférez, car c'est bien là tout le sel du jeu, nous proposer des affrontements dynamiques où nous userons de la magie pour tirer sur nos ennemis. Avec une sortie d'ores et déjà calée au 20 juillet, la promotion sera brève et, sans doute pour capitaliser sur l'excitation générée par ce premier réel aperçu, nous avons désormais droit à une bande-annonce de gameplay durant plus de 6 minutes, de quoi en prendre plein la vue.

C'est donc sur un champ de bataille que nous découvrons pleinement Jak en action, usant de ses trois types de magie : Force (bleu), Vie (vert) et Chaos (rouge). Avec le Gantelet à son poignet droit, il pourra donc tirer des salves de projectiles sur les ennemis, tandis qu'avec la main gauche, il fera appel à des objets, dont une sorte de lasso aussi bien capable d'attraper et attirer à lui un opposant que de le propulser en s'accrochant à des points d'ancrage, lui permettant ensuite de rester en l'air un court instant. Naviguer et user des opportunités offertes par chaque zone de jeu sera donc important pour venir à bout des menaces. Une sorte de flasque tirera quant à elle une substance verte s'accrochant aux surfaces. Le Magnus est aussi capable de faire apparaître un mur cristallisé ou un bouclier devant lui pour se protéger. La dernière partie de la vidéo a également mis en avant une petite énigme avant qu'un boss apparaisse.

Nous avons aussi eu un aperçu du menu lié à l'équipement, avec tout un tas de statistiques affichées, différentes monnaies et objets consommables. Il faudra donc faire évoluer notre rang de Magnus avant de pouvoir nous équiper des meilleurs accessoires, répartis entre des Gantelets (Sigils), Totems, Anneaux et Brassards.

Par ailleurs, d'autres vidéos ont été mises en ligne au détour d'un article sur le site officiel revenant sur l'utilisation de l'Unreal Engine 5.1, montrant un passage cinématique et plusieurs environnements du jeu.

Ce même article dévoile au passage les configurations minimale et recommandée sur PC, les développeurs ayant voulu proposer un jeu accessible aux hardwares actuels en 1080p/60 fps tout en offrant « une expérience qui exploite la beauté de l'Unreal Engine 5.1 » pour les possesseurs de grosses bécanes. Notez que cela pourrait changer puisque l'optimisation est en cours.

Spécifications Minimum Recommandée Système d'exploitation Windows 10 (64 bit) ou plus récent CPU - Intel Core i7-9700 Core i7-12700 CPU - AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X RAM 16 Go (double canal) GPU - NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 Go) GeForce RTX 3080Ti (12 Go) GPU - AMD Radeon RX 5700XT (8 Go) Radeon RX 6800XT (16 Go) DirectX Version 12.1 or later Espace de stockage 110 Go (SSD fortement recommandé) Performances attendues 1080p @ 60 fps, configuration basse / moyenne 1440p @ 60 fps, configuration moyenne / haute

Immortals of Aveum est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (EA app, Steam et l'Epic Games Store), et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 79,99 €.