Immortals of Aveum n'est pas mort, du contenu inédit et une fonctionnalité demandée à venir avec la mise à jour L'Échollecteur

Suite à son lancement le 22 août dernier, le FPS magique Immortals of Aveum n'a clairement pas reçu un accueil critique très chaleureux dans l'ensemble et est sans doute passé en dessous du radar de nombreux joueurs, sans parler du fait qu'il nécessite sur PC une grosse configuration. Tous ces facteurs et sans doute d'autres ont entraîné le licenciement de 45 % des effectifs d'Ascendant Studios, son développeur... Pourtant, l'équipe restante ne baisse pas les bras et va continuer de supporter son bébé. En effet, une mise à jour 1.0.6.0 a été annoncée avec notamment du contenu gratuit.

La mise à jour L'Échollecteur sera déployée le jeudi 16 novembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et inclura en premier lieu un mode Nouvelle Partie+ et la difficulté Grande Magnus pour un défi plus relevé que jamais. Ce New Game+ apparemment fortement demandé par la communauté conservera la plupart des compétences et sorts, en plus de permettre d'améliorer encore davantage l'équipement à la Forge. La santé, les dégâts et les attaques des ennemis y seront rééquilibrés, tandis que des ajustements seront apportés à l'expérience générale et aux types de monnaies gagnés. En revanche, les sorts d'Impulsion ne seront pas gardés en raison de la manière dont ils sont débloqués.

Du contenu jouable inédit prenant place après la fin du jeu viendra creuser davantage son lore et ajoutera des équipements supplémentaires. Les évènements de la Guerre éternelle ont laissé le « Chemin » affaibli, ce qui a notamment eu pour effet de créer des portails corrompus vers de nouvelles zones, les Shatterfanes. Il va donc falloir que Jak s'en débarrasse et élimine les forces malveillantes qui sont à l'œuvre derrière tout ça, nous promettant un combat de boss inédit. Ces Shatterfanes seront disponibles dès l'arrivée à Glaivegate.

Un essai gratuit sera également disponible à cette même date sur consoles, permettant de jouer jusqu'au Chapitre 3, tandis qu'une démo arrivera durant la deuxième moitié du mois sur Steam.

Enfin, une mise à jour 1.0.5.5 vient d'être déployée, dont vous pouvez retrouver les détails ci-dessous.

CORRECTIONS MAJEURES Sur toutes les plateformes, nous avons ajusté un paramètre pour améliorer les performances du jeu lorsque du feuillage occupe une grande partie de l'écran.

Augmentation du pool d'ombres sur PC.

Améliorations de performance dans le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

