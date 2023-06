Immortals of Aveum : à un mois du lancement, la date de sortie est repoussée

Tout paraissait bien huilé pour Immortals of Aveum, que nous avions encore vu au Summer Game Fest Live 2023 avec une bande-annonce de gameplay inédite. Le FPS avec des compétences magiques d'Ascendant Studios avançait doucement, mais sûrement vers sa date de sortie du 20 juillet 2023, mais comme trop de grosses productions, il aura aussi droit à son retard de service...

Please take a moment to read a message from Bret and our team. https://t.co/Obq2MNPj60 pic.twitter.com/XjW0q078iX

Oui, la date de lancement de Immortals of Aveum vient bien d'être repoussée, à un mois de la sortie. Rassurez-vous, le report n'est pas lourd : son lancement est désormais calé au 22 août 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, un délai supplémentaire qui permettra aux développeurs de « peaufiner davantage le jeu, de terminer l’optimisation de toutes les plateformes et de livrer un lancement solide ».

Salut les mages de combat,

Vos réactions à Immortals of Aveum au cours des dernières semaines ont été incroyablement inspirantes – de notre bande-annonce au PlayStation Showcase et des récentes avant-premières, aux dernières révélations de gameplay et au fait d’être nommé comme l’un des jeux les plus attendus du Summer Game Fest. C’est incroyable.

Comme vous le savez, c’est notre premier jeu en tant que studio indépendant autofinancé. Nous avons entrepris il y a cinq ans de créer avec ambition un FPS magique original dans un nouveau monde fantastique. En cours de route, nous avons traversé une pandémie, construit une nouvelle équipe, développé sur Unreal Engine 5.1 et repoussé les limites de ce que nous pensions être possible. Maintenant, la ligne d’arrivée est en vue.

Les récents retours sur le jeu nous prouvent ce que nous avons déjà ressenti : Immortals of Aveum est quelque chose de spécial. Afin de réaliser notre vision complète, nous allons prendre quelques semaines supplémentaires, rendant notre nouvelle date de lancement le mardi 22 août. Cela nous donnera le temps de peaufiner davantage le jeu, de terminer l’optimisation de toutes les plates-formes et de livrer un lancement solide. Nous nous devons, à nous-mêmes et à vous, de bien faire les choses.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le jeu dans les semaines à venir, et merci de prendre part à ce voyage avec nous!

– Bret et l’équipe Ascendant