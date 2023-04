Immortals of Aveum : date de sortie, présentation et bande-annonce fantastique pour le FPS magique du label EA Originals

Lors de la dernière cérémonie des Game Awards, Ascendant Studios a dévoilé son tout premier jeu créé par des vétérans de l'industrie et supporté par Electronic Arts au sein de son label EA Originals, Immortals of Aveum. Le teaser se concluait alors sur une séquence assez alléchante servant à nous faire comprendre la nature du jeu : un jeu de tir à la première personne, mais sans armes à feu, leur préférant de la magie. Sa véritable révélation est survenue ce jeudi avec une bande-annonce mêlant cinématiques en images de synthèse et gameplay, dont l'ambiance a déjà tout pour plaire, nous plongeant pleinement dans le monde fantastique d'Aveum où nous incarnerons Jak, qui va intégrer un ordre de guerriers-mages et va devoir apprendre à maîtriser les trois couleurs de magie (bleu, vert et rouge) pour lancer des enchantements.

Ce FPS solo a ainsi été daté au 20 juillet 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (EA app, Steam et l'Epic Games Store). Le site officiel donne quant à lui quelques précisions sur le jeu dans son ensemble, avec une FAQ qui précise bien qu'il n'y aura aucune microtransaction. Quant à des DLC après la sortie (comprendre des extensions scénaristiques), pas de réponse claire, donc cela reste possible. Côté technique, le moteur Unreal Engine 5.1 est utilisé, ainsi que les technologies Lumina, Nanite, World Partition et Metahumans allant avec. Une carte du monde du jeu a elle déjà été mise en ligne, de quoi mieux comprendre tous les détails du lore déjà disponibles.

Jak, un Instable, se retrouve projeté dans la Guerre Éternelle, une lutte sans fin entre Lucium et Rasharn pour le contrôle de la magie. Jak et les Immortels d'élite de Lucium doivent découvrir les mystères du passé d’Aveum pour sauver leur monde de la destruction.

La magie verte incarne la croissance, la mort et la transition. Ses sorts affectent les ennemis et les objets soit directement, soit en modifiant leur environnement. Vous pouvez ainsi lier des objets pour les immobiliser, tromper vos adversaires avec des illusions ou encore les empêcher de lancer des sorts ou de soigner leurs alliés.

Débloquez et améliorez plus de 25 sorts et 80 talents. Découvrez, améliorez et fabriquez des centaines d’objets magiques pour adapter votre style de jeu aux trois couleurs de magie et devenir le Magnus triarque le plus puissant d’Aveum.

Livrez des combats de sorts à la première personne rapides, simples et gratifiants. Dans Immortals of Aveum, la magie est au cœur des batailles, en attaque et comme en défense. Utilisez de manière créative les trois couleurs de magie et terrassez vos adversaires grâce à des enchaînements d’attaques et à des contres bien placés.

Plus jeune maître de la magie verte de l’histoire de Lucium, Devyn est un érudit plein d’esprit et très charismatique. Issu d’une riche famille marchande, il a consacré la plus grande partie de sa vie à ses études au Palathon. Il est fasciné par les origines modestes de Jak.

Le général Kirkan est la Grande Magnus des Immortels et le maréchal du royaume de Lucium. Vétéran de la Guerre éternelle en service depuis quarante ans, Kirkan découvre Jak, le recrute dans les rangs des Immortels et devient son mentor personnel.

Rejoignez l’Ordre des Immortels, protecteurs de Lucium, et incarnez Jak, un Magnus triarque d’élite. Lancez des sorts mortels et décimez des légions d’ennemis dans un jeu qui défie les conventions du jeu de tir à la première personne.

Rasharn est depuis toujours l'ennemi juré de Lucium. Après de longues années de guerre et de conflit politique, les deux royaumes se vouent mutuellement une haine profonde. Depuis l'arrivée au pouvoir du tyran Sandrakk, Rasharn a poussé Lucium et ses alliés au bord du gouffre.

Lucium est la patrie de notre héros, Jak, et de l'Ordre des Immortels. Fermement résolue à vaincre le régime tyrannique de Rasharn, l'Armée de lumière de Lucium se bat pour protéger l'accès à la magie et empêcher le monde de sombrer dans le chaos.

L’histoire se déroule sur Aveum, un monde marqué par la Guerre éternelle, un conflit millénaire et sanglant pour le contrôle de la magie. Les cinq royaumes d’Aveum sont désormais réduits à deux super-puissances : Lucium et Rasharn. Entre ces deux ennemis jurés se trouve l’Entaille, un gouffre sans fond qui scinde le monde en deux parties.

Quelques commentaires ont également été faits pour l'occasion, nous révélant que le jeu est en développement depuis 5 ans.

« C'est un véritable honneur pour moi de pouvoir enfin dévoiler Immortals of Aveum au monde entier. Cela fait cinq ans que nous y travaillons chez Ascendant, et je suis très fier de l'équipe et de sa détermination à vouloir faire quelque chose de marquant » a déclaré Bret Robbins, PDG et Directeur du jeu chez Ascendant Studios. « Nous avons créé un FPS spectaculaire et palpitant dans un monde original et fantastique, combinant des combats vifs et fluides à une histoire épique. Je suis impatient que tout le monde y joue. »

« Le but d'EA Originals est de soutenir les individus et les équipes qui ont une vision créative et révolutionnaire de leurs jeux » ajoute Jeff Gamon, Directeur Général d'EA Partners. « Ascendant nous a séduit lorsque nous avons vu avec quelle fluidité la magie avait été intégrée dans un FPS au rythme effréné, tout en proposant une histoire dont nous n'arrivions pas à nous détacher. Avec Immortals of Aveum, Bret a réuni une équipe incroyablement talentueuse avec une passion infaillible pour la création de jeux AAA originaux et la narration de nouvelles histoires. »