Immortals of Aveum : un budget monstre et « une idée vraiment horrible » selon un ex-développeur

Ascendant Studios, fondé par des vétérans de l'industrie, avait lancé l'été dernier Immortals of Aveum, un jeu de tir et d'action à la première personne avec de la magie. Un titre édité par Electronic Arts qui a donc eu droit à un budget conséquent et une vraie campagne promotionnelle, mais le jeu a fait un énorme bide à son lancement, obligeant Ascendant Studios à licencier environ 40 employés, soit près de la moitié de ses effectifs.

Dans un long billet revenant sur les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo, IGN a interrogé l'un de ces anciens employés d'Ascendant Studios. Ce dernier dévoile qu'Immortals of Aveum a coûté 125 millions de dollars, avec environ 85 millions pour le développement et 40 millions pour le marketing et la distribution. Le titre n'en a clairement pas rapporté autant, mais d'après cet ancien développeur, ce n'est pas si étonnant si le jeu n'a pas rencontré son public :

Bien sûr, il y avait de sérieux talents dans l'équipe de développement, mais essayer de créer un jeu de tir solo AAA sur le marché actuel était une idée vraiment horrible, d'autant plus qu'il s'agissait d'une nouvelle licence qui essayait également de tirer parti de l'Unreal Engine 5. Ce qui a fini par être lancé a été une campagne lourde, répétitive et beaucoup trop longue.

Immortals of Aveum n'est pas totalement à jeter, il a une moyenne de 69/100 sur Metacritic. Son prix a vite chuté, vous pouvez le retrouver à partir de 22 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.