Immortals of Aveum est un bide, les développeurs en pâtissent déjà

Fondé en 2018 par Bret Robbins, ancien directeur créatif chez Electronic Arts puis Sledgehammer Games, Ascendant Studios a sorti son premier jeu le mois dernier. Il s'agit d'Immortals of Aveum, un jeu d'action à la première personne avec de la magie, mais le titre n'a pas rencontré le succès escompté sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S.

Polygon a eu vent d'une réunion en interne chez Ascendant Studios, qui a avoué que les ventes d'Immortals of Aveum n'étaient pas bonnes. Pour assurer sa survie, le studio a donc pris la décision de licencier environ 40 employés, lui qui en comptait en 80 et 100 jusqu'ici. Une triste information confirmée par Bret Robbins par la suite, ce dernier affirmant avoir licencié 45 % des effectifs d'Ascendant Studios, mais invite les autres studios à recruter ces artistes et ingénieurs qualifiés.

D'après SteamDB, Immortals of Aveum n'a même pas réussi à rassembler 800 joueurs en simultané depuis a sortie sur Steam, et la moyenne tourne actuellement à une cinquantaine de joueurs. Les évaluations sont « plutôt positives », mais le titre demande un PC haut de gamme pour être lancé, avec un i7-9700 et une RTX 2080 Super au minimum, un i7-12700 et une RTX 3080Ti étant conseillés...

Autant dire qu'Ascendant Studios ne commence pas son aventure de la meilleure des manières, reste à voir ce que fera le studio à l'avenir.