Qu'est-ce qui fait un bon jeu vidéo ?

Depuis les années 1970 avec le jeu Pong, les jeux vidéo font partie de notre quotidien. Certains ont un budget rivalisant avec les plus grands blockbusters de l’histoire du cinéma, et leurs recettes feraient pâlir les plus grands artistes mondiaux. Souvenons-nous par exemple de GTA V, développé par Rockstar Games, qui a battu un record en générant 6 milliards de dollars de revenus. Les jeux sont désormais l’une des formes les plus populaires de divertissement. Mais qu’est-ce qui fait un bon jeu ? Quels sont les éléments clés pour créer une expérience incroyable, une aventure mémorable pour les joueurs ?



Le jeu vidéo s’est démocratisé dans les années 1970

Une histoire digne d’être racontée

Une histoire, lorsqu’elle est bien racontée, devient un véritable périple. Pour pousser le joueur à avancer dans l’aventure, il faut titiller sa curiosité ! L’intérêt est donc de faire en sorte qu’il veuille connaître la suite, la manière dont l’intrigue va se résoudre.

Mais contrairement au lecteur, le joueur est actif. Il sait que, souvent, il aura un rôle à jouer quant à la succession des différentes péripéties de l’histoire. C’est ainsi que se crée une histoire interactive : le joueur est face à des choix, plus ou moins limités, qui transforment la résolution des conflits, ou la personnalité de son personnage. Un héros charismatique est donc essentiel, mais il faut aussi une force antagoniste qui va créer un conflit.

Tout le jeu doit résoudre cette bataille entre deux forces, en augmentant les enjeux, les péripéties, dans un mouvement crescendo, jusqu’à la résolution finale. Une bonne histoire est donc un élément clé pour maintenir l’intérêt du joueur.

Un gameplay au service de l’histoire

Cela peut sembler étonnant, mais un bon gameplay est aussi essentiel au jeu qu’une bonne histoire. Ces deux éléments sont intimement liés et doivent être au service l’un de l’autre. Parfois, un bon gameplay peut être l’élément clé d’un jeu, avec une histoire en arrière-plan : un bon exemple est le jeu Angry Birds, qui a su créer une véritable expérience ludique à travers son gameplay.

C’est pourquoi une bonne histoire ne suffit pas : il faut que le jeu soit amusant et stimulant. Même si le gameplay se doit d’être exigeant, l'utilisation des bonus pourra aider le joueur au fur et à mesure de son évolution.

Contrairement aux films ou aux livres, le joueur a un véritable pouvoir sur l’action en cours. Si ses moyens d’agir pendant le jeu sont confus ou ennuyeux, alors tout l’intérêt du jeu vidéo se perd. Il est essentiel que le joueur sache quoi faire et pourquoi il le fait.

De bons graphismes



Les graphismes de Minecraft sont particulièrement reconnaissables

Le style visuel est extrêmement important dans un jeu vidéo. De nos jours, des jeux de plus en plus réalistes, détaillés et travaillés sont monnaie courante. Que l’on parle des différents environnements, des personnages ou des effets de lumière, ils jouent tous un rôle majeur dans l’expérience d’immersion du joueur. Le réalisme n’est pas une nécessité, certains jeux décident consciemment d’emmener le joueur dans un univers complètement différent, parfois onirique, parfois volontairement pixélisé. Minecraft en est un bon exemple, car ses graphismes sont parfaitement adaptés à son gameplay. Mais une patte graphique originale est donc un élément décisif et amènera le joueur à vouloir évoluer dans l’univers du jeu, à mieux s’immerger dans son histoire.

Une difficulté justement dosée

Un joueur aime avant tout le défi, le challenge. Un jeu trop facile pourra facilement le lasser, et ainsi le désintéresser de l’expérience. Cependant, tout est dans le juste milieu, car un jeu impossible à finir pourra décourager le joueur et l’extraire de l’expérience d’immersion. De même, la succession de conflits de l’histoire doit correspondre avec une augmentation de la difficulté. Plus le héros est face à des forces qui prennent en puissance, plus il a accès à de nouveaux outils ou compétences pour y faire face. C’est ainsi que la difficulté doit aller en crescendo, afin de stimuler le joueur et le pousser sans cesse à de nouveaux défis. Définir des stratégies particulières, devoir chercher longtemps avant de trouver un objet, toutes ces tactiques doivent rendre l’expérience exigeante, mais aussi ludique.

Bien entendu, chaque joueur est unique et aimera un type de jeu différent : RPG, FPS, MMO, action, stratégie… Mais il faut retenir qu’un jeu vidéo est avant tout le produit d’un travail d’équipe et que sa mission est de faire voyager le joueur dans un univers, de lui raconter une histoire unique, de lui apporter un moment de détente et de plaisir.