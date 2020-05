INSOLITE sur Call of Duty: Modern Warfare, un bug bloque la caméra à la troisième personne

La franchise Call of Duty est sans doute la licence de jeux de tir à la première personne la plus connue dans le monde, et il paraît bien impensable d'imaginer les titres d'Activision opter pour une caméra différente. Et pourtant, à la suite d'un petit bug repéré par un joueur dans Call of Duty: Modern Warfare, cela pourrait donner des idées.

Sur Reddit, Tkade14 a partagé une vidéo de gameplay d'une de ses parties en mode Survie. Lorsque le joueur tombe à terre, la caméra passe à la troisième personne en attendant qu'il meurt, où qu'un coéquipier le relève, et la vue repasse alors à la première personne. Mais pas ici ! Ce genre de bugs arrive de temps en temps dans les FPS, ou via des mods, et généralement, le gameplay ne suit pas, le jeu n'étant évidemment pas pensé pour être joué comme un TPS. Sauf dans Call of Duty: Modern Warfare, où le titre semble parfaitement jouable avec la caméra bloquée à la troisième personne, le joueur enchaînant ici les kills au couteau. L'animation du personnage est bien sûr réussie, mais la caméra suit parfaitement l'action.

Bien évidemment, ce petit bug reste rare et sera sans doute corrigé rapidement pas les développeurs, mais il est toujours amusant de voir que des FPS pourraient très bien devenir des TPS sans difficulté.

