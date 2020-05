INSOLITE sur Ghost Recon : une routine muscu de 15 minutes pour devenir aussi fort que Nomad

Certains d'entre vous sont peut-être sportifs de base, mais d'autres ont potentiellement profité du confinement et de la baisse d'activité physique quotidienne pour se mettre à la musculation à la maison. Pour nous aider à continuer sur cette lancée, Ubisoft vient de sortir une inattendue routine pour s'entraîner pendant quinze minutes par jour et devenir aussi musclé que Nomad de Ghost Recon.

Visiblement vérifiée et optimisée par les consultants militaires de la franchise, elle ne s'adresse pas aux personnes souffrant de problèmes médicaux quelconques. La routine consiste en neuf exercices à effectuer en environ trente secondes au cours de la première série, en accélérant le rythme durant la deuxième et en allant aussi vite que possible avec la dernière. Aucun matériel n'est requis, si ce n'est une serviette ou un tapis pour le gainage.

Ghost Recon Breakpoint 38,03 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 38,03€.

Sautez de haut en bas, fermez et ouvrez vos jambes à plusieurs reprises. Vos bras se lèvent lorsque vous ouvrez vos jambes et redescendent lorsque vous les fermez. Gardez les bras tendus et pliez légèrement les genoux pour atterrir doucement.

SQUATS

Ouvrez vos jambes, ne les espacez pas trop. Pliez vos genoux tout en poussant les fesses vers l'arrière. Gardez le dos droit et les genoux derrière les orteils.

CRUNCHES LATÉRAUX EN PLANCHE

Mettez-vous en position de la planche sur les coudes. Soulevez et amenez votre jambe droite sur votre côté droit, au niveau de la hanche, comme si vous vouliez porter votre genou à votre coude. Ramenez-le vers le bas et alternez le avec la jambe gauche à plusieurs reprises.

ESCALADE

Mettez-vous en position de planche complète, les bras tendus. Portez votre jambe droite à votre coude droit, en serrant les abdos pour empêcher les pieds de toucher le sol. Ensuite, changez de côté - le genou gauche va vers coude gauche - et répétez.

HEISMAN

Ouvrez vos jambes, pliez les genoux et penchez-vous légèrement en avant. De là, soulevez vos jambes à droite et à gauche, en sautant d'un côté à l'autre. Gardez la ceinture abdominale serrée, pliez les genoux pour atterrir.

GENOUS HAUTS

Gardez le dos droit, alternez en levant les genoux au niveau des hanches. Ne vous penchez pas en arrière, serrez vos abdos, utilisez vos bras pour plus de stabilité.

TALONS-FESSES

Courez sur place, en levant vos talons en arrière comme si vous vouliez qu'ils vous frappent les fesses. Gardez le dos droit, penchez-vous légèrement vers l'avant.

POMPES

Mettez-vous en position de planche complète. Placez vos mains sous votre poitrine, à une distance légèrement plus éloignée que la largeur de vos épaules. Ensuite, abaissez votre poitrine, 2-3 cm au-dessus du sol, et reculez. Si vous êtes débutant en pompes, nous vous recommandons de commencer sur les genoux.

SKI JUMPS

Resserrez les pieds. Pliez vos genoux, repoussez vos fesses. De là, sautez d'un côté à l'autre, comme si vous descendiez une pente. Regardez toujours face à vous, ne tournez pas. Sautez en utilisant le sol, utilisez vos bras pour la stabilité et l'impulsion.

À la fin de la routine, étirez-vous pendant une minute et demie au moins en vous concentrant sur les abdominaux et les jambes, et pensez à boire de l'eau. L'histoire ne dit pas combien de temps il faut pour avoir la carrure de Nomad, mais en répétant ces exercices, nous ne pouvons que nous en approcher.

Lire aussi : Ghost Recon Breakpoint : un Essai Gratuit et un Friends Pass pour jouer au jeu complet en coopération