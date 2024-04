INSOLITE sur GTA VI : la bande-annonce recréée dans la vraie vie (avec des bananes)

La révélation de la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI en décembre dernier a fait trembler la sphère vidéoludique, mais pas seulement. Le trailer a le record de la vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures avec 90 millions de vues, elle en compte désormais 185 millions. Alors que certains fans l'ont analysé sous tous les angles, lançant des théories parfois fumeuses, d'autres ont eu une drôle d'idée.

Le Youtubeur Andrew Levitt, habitué à retrouver des lieux de jeux vidéo dans le monde réel, a recréé la bande-annonce de GTA 6 dans la vraie vie. Reprenant plan par plan la vidéo de Rockstar en utilisant des séquences de Primecutpro, en filmant lui-même certaines scènes avec Jason et Lucia et en utilisant des clips qui ont fait le buzz sur la Toile (parodiés dans le trailer officiel), Andrew Levitt livre une bande-annonce live action pour le moins originale et amusante. Bon, les armes à feu sont remplacées par des bananes, ce qui est sans doute plus sûr pour un tournage aux États-Unis.

Grand Theft Auto VI inspire déjà les créateurs de contenu, mais les joueurs vont devoir patienter encore un long moment avant de découvrir le jeu de Rockstar. GTA 6 est attendu en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, en début ou fin d'année selon les rumeurs. Pour patienter, vous pouvez retrouver GTA V à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.