Insurgency: Sandstorm, la mise à jour Operation Warlord lancée sur PC en vidéo

Ces derniers mois, New World Interactive et Focus Entertainment ont beaucoup parlé des versions PlayStation 4 et Xbox One d'Insurgency: Sandstorm, lancées en septembre dernier, mais les studios n'oublient évidemment pas leur jeu sur PC, disponible depuis un bon moment, et accueillant régulièrement des mises à jour.

Et justement, les studios lancent aujourd'hui Operation Warlord, qui marque le début d'une seconde année de contenus additionnels en rajoutant le mode de jeu Embuscade, les armes P90 et Vector, la carte Gap et tout un tas de nouveaux éléments cosmétiques gratuits. Un Praetorian Set Bundle est également proposé, payant cette fois, sauf si vous avez opté pour la Gold Edition ou le Year 2 Pass d'Insurgency: Sandstorm.

Une bande-annonce d'Operation Warlord est à retrouver ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page. Si vous avez Insurgency: Sandstorm sur consoles, pas de panique, ce contenu additionnel arrivera « bientôt » sur PS4 et Xbox One. Sinon, vous pouvez l'acheter contre 28,08 € sur Amazon.