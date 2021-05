Insurgency: Sandstorm, une mise à jour gratuite et des DLC rajoutés dans le FPS tactique

Alors qu'il est toujours attendu sur consoles de salon, Insurgency: Sandstorm fait déjà le bonheur des joueurs sur PC depuis décembre 2018. Le titre de New World Interactive et Focus Home Interactive accueille régulièrement du nouveau contenu et, cette semaine, les studios ont lancé l'Operation: Exodus.

Cette mise à jour gratuite d'Insurgency: Sandstorm rajoute un nouveau mode coopératif, une nouvelle carte et deux nouvelles armes. Les joueurs peuvent également découvrir de nouveaux DLC avec une skin Insurgé et Sécurité et deux packs de revêtements d'armes. Le mode coopératif propose de survivre avec une escouade à des vagues d'ennemis en accomplissant des objectifs aléatoires, mais avec de l'équipement limité. La carte Citadel met en avant des passages étroits pour des combats rapprochés, mais aussi une zone ouverte offrant des points stratégiques en hauteur. Du côté des armes, ce sont le pistolet Desert Eagle et le revolver MR73 qui font leur apparition dans le jeu, avec leurs silencieux.

Tout cela est à découvrir dans Insurgency: Sandstorm sur PC, mais aussi en vidéo ci-dessus et en images sur la seconde page. Le titre est actuellement bradé à -50 % sur Steam (ou à 26,99 € chez Gamesplanet), et il est toujours attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, avec des versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S envisagées.