Insurgency: Sandstorm repoussé sur PS4 et Xbox One, des versions PS5 et Xbox Series X envisagées

Insurgency: Sandstorm est sorti en décembre 2018 sur PC, mais les versions consoles se font toujours attendre. Le jeu de New World Interactive et Focus Home Interactive devait arriver le 25 août 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, mais les studios viennent aujourd'hui d'annoncer un report de la date de sortie.

New World Interactive explique que le titre avance bien, mais que c'est bien la première fois qu'il développe un jeu pour consoles de salon, il veut donc prendre tout le temps nécessaire pour proposer une expérience qualitative au lancement, et un jeu optimisé au mieux pour les PS4 et Xbox One. Mieux encore, les développeurs envisagent le lancement d'Insurgency: Sandstorm sur PlayStation 5 et Xbox Series X, sans le confirmer pour le moment.

Malheureusement, Insurgency: Sandstorm n'a donc plus de date de sortie, il faudra prendre son mal en patience avant de retrouver le FPS tactique et réaliste sur consoles de salon.