Iron Harvest : bande-annonce centrée sur l'histoire et un point sur les compétitions eSport

Notre preview d’Iron Harvest était là pour vous éclairer sur le contenu du jeu il n’y a pas si longtemps. Depuis hier c’est un tout nouveau focus dont a bénéficié l’uchronie du studio King Art. L’éditeur Deep Silver a en effet publié un trailer qui évoque un peu plus longuement l’aspect narratif du titre. Il met notamment en scène les principaux protagonistes des trois factions en présence. Pour la petite histoire, l’intégralité de la bande-annonce est réalisée à partir des cinématiques et du gameplay d’Iron Harvest.

L’actualité du jeu ne se limite pas à un trailer. Deep Silver a communiqué ses projets pour la gamescom virtuelle qui se déroulera du 27 au 30 août. Les internautes pourront évidemment en apprendre plus sur le jeu via l’onglet dédié, mais il est surtout question d’eSport. La finale du tout premier tournoi d’Iron Harvest se déroulera en effet à cette occasion. C’est en partenariat avec l’ESL et TakeTV que s’organiseront les deux jours de phase de groupe et la journée de playoffs.

Ces trois jours de tournoi départageront les huit joueurs impliqués dans l’évènement. La liste des participants n’a pas été dévoilée, mais nous savons déjà qu’elle contient les quatre gagnants des différents ESL Iron Harvest Pre-Season Cups ainsi que quatre joueurs professionnels. Pas de nom pour les commentateurs également. Deep Silver a toutefois mentionné la présence des développeurs d’Iron Harvest au côté des casters et la possibilité de suivre les matchs sur la chaîne Twitch de TakeTV ainsi que sur la page gamescom dédiée au jeu.

Vous pouvez consulter l’horaire des matchs (en Bo3) ci-dessous :

Heure Groupe A

Vendredi 28 août Groupe B

Samedi 29 août Play-offs

Dimanche 30 août 17h00 Match 1 Match 1 Semi 1

(BO3) 17h30 Match 2 Match 2 18h00 Gagnants Gagnants Semi 2

(BO3) 18h30 Perdants Perdants 19h00 2e place 2e place Finale

(BO3) 19h30 - -

La date de sortie d'Iron Harvest est fixée au 1er septembre prochain, pour les intéressés, le titre est disponible à 59,99 € sur Amazon.