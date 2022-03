Itch.io : un bundle avec près de 1 000 jeux pour soutenir l'Ukraine

En plus des sanctions et des appels à la paix, de nombreuses initiatives fleurissent depuis quelques jours pour soutenir le peuple ukrainien, attaqué par la Russie. John Romero a par exemple récolté 25 000 euros pour des associations en vendant un niveau inédit de Doom II, et itch.io y va de son bundle.

La plateforme qui met en lumière des jeux indépendants propose en effet une sélection de 991 produits, pour 10 $ au minimum. L'initiative a été lancée par Necrosoft Games, développeur de Gunhouse, Oh Deer! et Hyper Gunsport, qui a vite été rejoint par 732 autres créateurs. Les fonds récoltés seront reversés entre l'International Medical Corps et Voices of Children, une ONG ukrainienne qui aide les enfants à surmonter les horreurs de la guerre. En plus de soutenir cette cause, vous aurez donc accès à tout un tas de jeux comme Backbone, SUPERHOT, A Short Hike, 2064: Read Only Memories, Baba is You, Night Call, Bury me, my Love, Celeste, Jotun: Valhalla Edition, TowerFall Ascension ou encore Super Hexagon, ainsi qu'à des bandes originales, comics et autres contenus numériques. Bref, une véritable mine d'or pour tous les amateurs de jeux indés. Pour rappel, il s'agit ici de jeux à télécharger directement (via des fichiers exécutables en général) et non des clés Steam.

Le Bundle for Ukraine a déjà récolté 606 692 dollars, un chiffre qui ne fait que grimper. Vous pouvez le retrouver pour 10 $ minimum sur itch.io pendant encore une dizaine de jours. La plateforme avait pour rappel proposé un bundle encore plus gigantesque pour soutenir le mouvement Black Lives Matter en 2020.