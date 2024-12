Hitman World of Assassination : JCVD himself bientôt dans le jeu

Après la condamnation de Conor McGregor, forceant IO Interactive a retiré le Disruptor de Hitman World of Assassination, nous pensions le studio danois vacciné contre les collaborations avec des personnes réelles, mais pas du tout. Les développeurs dévoilent aujourd'hui la prochaine Cible Fugitive, The Splitter, incarnée par Jean-Claude Van Damme.

L'acteur belge est célèbre pour ses interviews lunaires, avec des propos parfois très limites, mais les amateurs d'arts martiaux retiennent surtout ses performances dans Kickboxer, Double Impact, Double Team, Full Contact, Bloodsport et bien sûr la pub Volvo. Dans Hitman World of Assassination, JCVD incarnera Max Valliant, un ancien opérateur de l'ICA présumé mort qui refait surface pou prendre le contrôle d'une installation de stockage de données. Voic une présentation détaillée du Splitter :

Dans ce nouveau rôle, Jean-Claude Van Damme incarne Max Valliant, un ancien agent de l'ICA que l'on croyait éliminé depuis des années après la découverte de ses collaborations avec d'autres organisations. Ayant miraculeusement échappé à son exécution, il revient aujourd'hui avec un désir de vengeance. Réapparu brusquement, Max Valliant a pris le contrôle d'une installation de stockage de données de l'ICA et exigé une rencontre avec le conseil d'administration de l'organisation. Se déroulant à Chongqing, la mission de l'Agent 47 comportera trois objectifs : escorter un membre du conseil de l'ICA dans l'installation, découvrir les intentions sinistres de Max Valliant et, surtout, éliminer ce dernier. Assassin impitoyable et implacable, sa seule faiblesse semble être sa confiance en lui-même, rendant cette mission unique en son genre.

Jean-Claude Van Damme rajoute :

Max Valliant est un personnage très divertissant, qui incarne parfaitement l'énergie d'un méchant de film d'action. Il est impitoyable et bien sûr, il sait faire le grand écart ! The Splitter est une mission captivante et, comme dans tout bon film d'action, les joueurs de HITMAN auront droit à quelques surprises... mais je leur laisse le plaisir de les découvrir par eux-mêmes.

La mission Cible Fugitive avec le Splitter sera disponible gratuitement pour les nouveaux joueurs dans le Pack de Démarrage Gratuit, sans limite d'essai pendant une durée limitée. Les autres joueurs de Hitman World of Assassination pourront y accès sans frais supplémentaires, mais avec une seule tentative pour débloquer un accès permanent à une mission Arcade via le Splitter Pack :

Un accès permanent à « Replication » – Un contrat Arcade en deux niveaux mettant en scène la Cible Fugitive The Splitter.

Le Splitter SMG

Le couteau kukri Splitter

La VHS « Good Quar Vol. 3 »

Un ensemble de six objets cosmétiques pour la planque du mode Freelancer, inspirés de la Cible Fugitive.

La Saison du Splitter – Mises à jour en direct, gratuites pour les joueurs de HITMAN WOA

Le Splitter sera disponible à partir du 12 décembre prochain dans Hitman World of Assassination. À cette même date, les développeurs lanceront une mise à jour pour PS5 Pro pour y jouer en 4K (3840 x 2160) à 60 fps, mais aussi une nouvelle feuille de route avec trois défis inspirés par la communauté, des Contrats, des Cibles Fugitives et un Twitch Drop. Vous pouvez acheter Hitman World of Assassination à partir de 33,18 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.