JETT: The Far Shore déjà repoussé à l'année prochaine

En juin dernier, lors de la première présentation de Sony dédiée aux futurs jeux de la PlayStation 5, Superbrothers et Pine Scented dévoilaient le très énigmatique JETT: The Far Shore, qui nous promettait « un voyage interstellaire » fort intrigant. Le titre devait arriver en fin d'année, mais finalement, il faudra patienter davantage.

Eh oui, les développeurs se sont rendu compte que sortir JETT: The Far Shore en fin d'année 2020 était un peu prématuré, ils ont donc annoncé aujourd'hui le report de leur jeu à 2021, sans plus de précision. Une petite déception pour les joueurs évidemment, et si vous n'avez rien compris au premier teaser, voici une présentation et des images sont à retrouver sur la seconde page :

Dans cette aventure d'action cinématographique, JETT: The Far Shore vous invite dans une expédition interstellaire pour façonner le futur d'un peuple hanté par le néant. Incarnez l'éclaireuse Mei et soyez la première à être déployée sur une planète-océan légendaire. Prenez les commandes d'un « jett » et explorez cet immense inconnu, écumez les vagues, foncez le long des côtes vierges et frayez-vous un chemin dans les forêts surnaturelles. Adaptez-vous à ce monde ouvert complexe et systémique, et persévérez face à l'adversité et l'intimité de cette poignante histoire de courage, d'émerveillement et de regret.

Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir JETT: The Far Shore sur PS5, PS4 et PC via l'Epic Games Store.