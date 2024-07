JO 2024 : l’homme à la capuche fait le show durant la Cérémonie d’ouverture, une belle référence à Assassin’s Creed

Il y a quelques heures, la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 a pris fin. Vous l’aurez remarqué, durant cet évènement unique, un homme mystérieux avec une capuche a fait son apparition. Il courait dans tous les sens et sautait de toit en toit avec la flamme olympique… Oui, vous l’aurez compris, notre ami du jour est une belle référence à la licence Assassin’s Creed.

Et pour cause, Ubisoft est une société française, la France a donc voulu rendre hommage au milieu vidéoludique avec une performance plaisante à visionner, rappelant au passage le sympathique Assassin’s Creed Unity se passant à Paris. Ce dernier finit son parcours face au grand Zinedine Zidane qui va ensuite remettre la flamme à Rafael Nadal. Bien évidemment, les internautes et les fans de la franchise ont capturé ce moment explosif, tandis que d’autres s’amusent d’ores et déjà à comparer ce show avec le jeu vidéo.

So proud to be French this evening and to share with you our passion for #AssassinsCreed for so many years...????

Let's celebrate with a little montage that I made with videos from the #JO2024PARIS ceremony !????????❤️

Liberté, Égalité, Fraternité ! ????????#Paris2024 #AssassinsCreedUnity pic.twitter.com/gvWTf5DE9J