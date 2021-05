Just Die Already : le chaotique jeu bac à sable avec des personnes âgées se lance en vidéo

Après avoir designé Goat Simulator, Armin Ibrisagic a fondé DoubleMoose Games et avait dévoilé l'année dernière Just Die Already, un jeu d'action bac à sable avec des personnes âgées qui font régner le chaos en ville. Un titre loufoque qui débarque enfin sur ordinateurs et consoles.

Curve Digital, éditeur du jeu, partage la bande-annonce de lancement de Just Die Already, à admirer ci-dessus. Le titre permet d'incarner une personne âgée qui vient d'être expulsée de sa maison de retraite et qui décide de mettre la ville sens dessus dessous. Une aventure chaotique et loufoque qu'il est possible de vivre en solo comme en coopération, avec du cross-play entre toutes les plateformes grâce aux Epic Online Services.

Just Die Already est donc disponible dès aujourd'hui sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais les développeurs ne perdent pas de temps et annoncent qu'une mise à jour gratuite sera lancée cet été, rajoutant un mode multijoueur PvP en ligne dans des arènes. Le studio prévoit également d'autres mises à jour gratuites en 2021 et encore après. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.