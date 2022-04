Epic Games Store : Just Die Already et Paradigm gratuits cette semaine, une adaptation de jeu de plateau offerte ensuite

Ce sont 2 expériences originales qui peuvent comme prévu être récupérées gratuitement sur l'Epic Games Store ces prochains jours. Du 28 avril au 5 mai 2022, vous êtes invités à déverrouiller définitivement Just Die Already, un jeu de survie sandbox multijoueur avec des personnes âgées, et Paradigm, une aventure surréaliste à l'esthétique aussi fascinante que dérangeante.

Les résumés officiels et liens de téléchargement sont visibles ci-dessous.

Just Die Already Just Die Already est un jeu bac à sable où les personnes âgées sèment le chaos, créé par les concepteurs de Goat Simulator. Vous incarnez une personne âgée et retraitée dans un futur proche, où les gens n'ont plus d'enfants. Personne ne paie les retraites à cause de ces milléniaux ingrats qui préfèrent jouer aux jeux vidéo que d'aller travailler. Personne ne couvre vos dépenses ni celles des autres personnes âgées. Vous n'avez pas d'autre choix que de survivre par vos propres moyens. Paradigm Paradigm est un jeu d'aventure surréaliste qui se déroule dans l'étrange et post-apocalyptique pays d'Europe de l'Est de Krusz. Incarnez le beau mutant, Paradigm, dont le passé revient le hanter sous la forme d'un paresseux génétiquement modifié qui vomit des bonbons.

La semaine prochaine, c'est Terraforming Mars qui sera offert, lui qui adapte le jeu de société apprécié d'Asmodee.