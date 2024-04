Kill It With Fire 2 : les sales bêtes à huit pattes très bientôt de retour ! La date de sortie dévoilée, quid de la VR ?

Alors que les arachnophobes préfèrent éviter la vision d'une araignée à tout prix, Casey Donnella Games et tinyBuild ont eu l'idée d'affronter cette peur en créant Kill It With Fire, un jeu pour éliminer ces sales bêtes à huit pattes (donc six de trop) à l'aide de tout un tas d'objets, plus ou moins loufoques.

Après un premier volet très apprécié, les studios seront de retour très prochainement avec une suite. Nous avons cette semaine droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay, dévoilant la date de sortie de Kill It With Fire 2, fixée au 16 avril prochain. Il ne s'agira cependant que de la version PC en Early Access, la version finale est attendue plus tard, à une date encore inconnue, sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Criez comme un gros bébé en apercevant une araignée tapie sous votre pistolet laser.

Tuez-la pour la punir de vous avoir fait si peur (et passer pour un bébé).

Traversez la campagne narrative dans le mode multijoueur pour quatre joueurs, ou affrontez vos amis dans le mode JcJ Chasse aux araignées, sur plusieurs cartes

Explorez les confins du multivers, du Far West jusqu’aux origines de l’espèce arachnide.

Découvrez de nouveaux mondes étranges, leurs civilisations et leurs formes de vie arachnéennes… et anéantissez-les !

Plongez au cœur d’une histoire inédite racontée par des gens n’ayant pas la chance d’avoir des lance-flammes.

Kill It With Fire, premier du nom, avait rencontré un vrai succès avec sa version en réalité virtuelle pour PSVR 1 et 2, SteamVR et Quest 2, les développeurs vont-ils suivre le même chemin avec cette suite ? Eh bien malheureusement, aucune version VR de Kill It With Fire 2 n'a été annoncée pour le moment. Les studios se concentrent évidemment sur la version en accès anticipé, si version VR il y aura un jour, elle sera annoncée plus tard.

En attendant la sortie de Kill It With Fire 2, vous pouvez retrouver le premier volet à partir de 13,31 € à la Fnac ou chez Gamesplanet.