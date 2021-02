Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, des bandes-annonces pour Tanjiro et Nezuko partagées avec de nouveaux visuels

Source: Aniplex via Gematsu

Petit à petit, nous en découvrons un peu plus au sujet du jeu Demon Slayer développé par CyberConnect2. Ce week-end, nous avons ainsi pu apprécier du gameplay nous montrant un affrontement complet en mode Versus, mais Aniplex est depuis revenu à la charge avec un carnet de développement et deux vidéos de présentation des personnages principaux, Tanjirō et Nezuko Kamado, le tout partagé par Gematsu (l'éditeur bloque les séquences en dehors du Japon, une mauvaise habitude de sa part qui concerne également l'anime...).

L'occasion nous est ainsi donnée de découvrir l'envers du décor, avec diverses animations des personnages sans qu'ils aient forcément leurs textures d'appliquées. Les deux vidéos de combattants dévoilent de leur côté les techniques qu'ils seront capables d'utiliser et qui parleront directement aux lecteurs ou spectateurs de l'œuvre de Koyoharu Gotōge, surtout pour Tanjirō avec son Souffle de l'eau, puisque sa sœur ne fait que de rares apparitions offensives au cours de la première saison de l'anime. Quelques visuels à l'arrêt ainsi que deux artworks réalisés par le studio sont à découvrir en page suivante. Espérons que les musiques officielles soient utilisées dans le produit final.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan est attendu au Japon dans le courant de l'année sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. De notre côté, nous pouvons au moins lire le manga, dont les différents tomes sont en vente à la Fnac.