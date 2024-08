Kingdom Come: Deliverance II dévoile son édition collector avec une grosse statuette

PLAION et Warhorse Studios mettent le paquet pour présenter Kingdom Come: Deliverance II à l'occasion de la gamescom 2024. Après une bande-annonce lors de l'Opening Night Live, puis une très longue vidéo de gameplay, les studios présentent désormais l'édition collector de leur jeu de rôle et d'action médiéval.

Les fans vont être aux anges, les studios ont fait les choses en grand avec cette Collector's Edition de Kingdom Come: Deliverance II qui regroupera :

Une statue de 30 cm de Henry & Galet

Armoiries de bravoure : un ensemble de pin's émaillés

Les ruelles de Kuttenberg : une carte en tissu exclusive

La Lettre d'Espoir

Les rebelles du roi : cartes à collectionner

La Gold Edition avec :

Le Pass d'Extension comprend les trois extensions à venir ainsi que le contenu bonus à débloquer, Shields of Seasons Passing, disponible dès le premier jour.



Le Kit du Chasseur Galant : que vous portiez le chapeau de Saint-Hubert, que vous tiriez avec l'arbalète d'Artémis ou que vous portiez le célèbre manteau de Nemrod, cet ensemble de chasse complet est un must pour les chasseurs en herbe.

Si PLAION ne dit rien sur le prix, l'édition collector de Kingdom Come: Deliverance II est disponible en précommande à 199,99 € chez Micromania, avec une date de sortie fixée au 11 février 2025, comme prévu.