Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning montre enfin à quoi il ressemble dans une première bande-annonce de gameplay

Jusqu'à présent, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ne s'est montré qu'avec une bande-annonce cinématique servant à introduire son extension inédite Fatesworn prévue pour 2021, en plus de nous présenter son édition collector avec un simple visuel. Et pourtant, il sort dans une dizaine de jours, ce qui n'a rien de bien rassurant malgré les qualités intrinsèques du jeu d'origine. Il aura donc fallu attendre ce vendredi 28 août pour que THQ Nordic daigne diffuser une vidéo de gameplay. Alors ?

Eh bien, il n'y a rien de bien nouveau à en dire, difficile de voir une réelle différence avec le jeu d'époque. Dans tous les cas, l'ensemble des DLC parus à l'origine sera inclus et nous pourrons profiter de nombreuses heures de jeu en plongeant dans ce monde fascinant élaboré par R.A. Salvatore, Todd McFarlane et Ken Rolston. Au moins, une nouvelle génération de joueurs pourra le découvrir, avec du 60 fps et de la 4K sur Xbox One X !

60 FPS and 4K on Xbox One X! — Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) August 28, 2020

Si vous êtes intéressés, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning est vendu 39,99 € sur Amazon en édition standard, tout en sachant qu'une Fate Edition à 54,99 € donnera accès à Fatesworn à sa sortie, de même pour le collector à 109,99 €. Sa sortie est fixée au 8 septembre sur PS4, Xbox One et PC.