Klonoa Phantasy Reverie Series : 2 cinématiques et une bonne nouvelle concernant la sortie multiplateforme

C'est lors d'un Nintendo Direct que nous avions découvert Klonoa Phantasy Reverie Series, une compilation regroupant les 2 épisodes remastérisés de la courte série de jeux de plateforme. Bandai Namco Games n'avait alors annoncé que la date de sortie de la version Switch pour le 8 juillet, promettant aussi d'autres éditions pour « bientôt ».

Bonne nouvelle, les éditions PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam débarqueront finalement bien le même jour, le 8 juillet 2022. Cela a été confirmé à l'occasion de la diffusion des cinématiques d'ouverture modernisées de Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea's Veil. Tous deux reviendront pour mémoire avec des graphismes retravaillés, une résolution allant jusqu'à la 4K et le 60 fps et tout le contenu des originaux.

Sorti initialement en 1997 par Namco, Klonoa est un jeu de plateforme à défilement latéral avec des personnages hauts en couleur et un univers de jeu vivant. C’est au joueur d’entreprendre un voyage pour sauver Phantomile, en se glissant dans la peau de Klonoa. La version remastérisée ajoute un niveau de difficulté réglable et une option de coopération à 2 joueurs, permettant aux nouveaux venus dans la franchise de se plonger dans l’action et aux fans de longue date de se retrouver facilement.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais elles ne devraient plus tarder, en espérant que des versions physiques soient listées en France.