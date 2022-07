Kona II: Brume, le blizzard va s'abattre encore une fois au Québec dans une suite

Page 1 : Présentation et bande-annonce

La brume inspire les pionniers de l'horreur, que ce soit Fog de John Carpenter ou Brume de Stephen King, justement. Une masse impalpable et oppressante qui sera au centre de l'intrigue de Kona II: Brume, nouveau jeu d'aventure et d'exploration de Parabole et Ravenscourt.

Kona, premier du nom, nous emmenait pour rappel au nord du Québec, en 1970, alors qu'un mystérieux blizzard s'abattait sur le Lac Atâmipêk. Nous suivions le détective Carl Faubert pour enquêter sur ces évènements surnaturels, et ce sera la même chose dans Kona II: Brume. Cette suite emboîte le pas au premier titre, débutant juste après sa fin, en octobre 1970. Direction la région fictive de Manastan, toujours au nord du Québec, en compagnie de Carl afin de découvrir de nouveaux lieux et mystères, alors qu'un épais blizzard sévit.

Nord du Québec, 1970. Un blizzard étrange, la Brume, coupe un petit village minier de campagne du reste du monde et menace l'équilibre de la nature. Mais d'où provient-elle ? Entrez à nouveau dans la peau du détective Carl Faubert et plongez plus profondément encore au cœur des mystères surnaturels de Kona. Frayez-vous un chemin à travers les étendues enneigées du nord du Canada et découvrez les autres âmes qui sont prises au piège avec vous. Rencontrez d'autres « naufragés » ; victimes et survivants d'une avalanche dévastatrice, et mettez en lumière la terrible vérité de la Brume. Explorez Explorez la vaste contrée fictive du Manastan, dans le nord du Canada, et traversez à la force de vos mains l'étrange village, ou du moins ce qu'il en reste. Cherchez des indices dans les cabanes en bois, examinez les alentours sur votre bon vieux traîneau et parcourez les lacs environnants. Enquêtez Suivez attentivement le fil de vos indices et trouvailles, consultez le journal de Carl Faubert et mettez vos talents de détective à l'épreuve. Parviendrez-vous à élucider le mystère de la Brume ? Survivez La Brume est sans pitié : vous affronterez un blizzard glacial, des animaux dangereux et des cauchemars troublants. Préparez-vous à survivre envers et contre tout. Découvrez L'histoire passionnante se révèle à chaque pas que vous faites. Trouvez et inspectez des objets, lettres et autres documents tandis qu'un narrateur omniscient raconte votre périple en Manastan.

Développé par Parabole et édité par Ravenscourt, Kona II: Brume est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il sera jouable dès le mois prochain, à la gamescom, dans l'Indie Arena Booth. En attendant, vous pouvez retrouver Kona, le premier, à 14,99 € sur GOG.com.

