StarCraft II : Blizzard annonce la fin des mises à jour de contenu

StarCraft II a 10 ans, le temps passe vite, le titre de Blizzard est en effet d'abord sorti en juillet 2010 avec le sous-titre Wings of Liberty, les extensions Heart of the Swarm et Legacy of the Void sont arrivées en 2013 et 2015. Depuis, le studio a publié régulièrement des mises à jour de contenu, comme pour son dixième anniversaire, mais c'est désormais fini.

Rob Bridenbecker explique en effet sur le site officiel de Blizzard que le studio ne publiera désormais plus de mise à jour de contenu pour StarCraft II. Le jeu de stratégie en temps réel n'est cependant pas totalement laissé à l'abandon, les développeurs publieront toujours de petits patchs d'équilibrage pour s'assurer que StarCraft II soit toujours joué en compétition eSport, mais les joueurs classiques n'auront donc plus rien à se mettre sous la dent. Voici le communiqué :

Message à la communauté de StarCraft StarCraft est un jeu unique en son genre, et nous tenons à ce que tous ceux qui partagent notre amour pour cet univers puissent y trouver un foyer pendant de nombreuses années à venir. C’est dans cet esprit que nous aimerions vous faire part d’un changement dans le développement de StarCraft II sur le long terme. Comme vous êtes nombreux à le savoir, Blizzard continue d’apporter des mises à jour à ses jeux bien après leur lancement ; certains d’entre vous se souviennent peut-être que nous avons continué de mettre à jour le StarCraft original pendant plus de 10 ans après sa sortie. Cette année, nous avons fêté les 10 ans de StarCraft II avec l’une des mises à jour les plus ambitieuses du jeu, qui a apporté d’importantes nouveautés à l’éditeur, des talents de prestige pour les commandants en coop et des améliorations de gameplay à destination des joueurs du monde entier. Nous continuerons de maintenir StarCraft II de la même façon que nous l’avons fait pour nos précédents jeux au long cours, comme Brood War, en nous concentrant avant tout sur ce qui importe le plus aux habitués et aux joueurs compétitifs. Autrement dit, nous ne produirons plus de contenu achetable, comme les commandants ou les trésors de guerre, mais nous continuerons de renouveler les saisons et d’apporter les correctifs d’équilibrage qui s’avéreront nécessaires. À ce sujet, nous ne prévoyons pas de déployer de mise à jour d’équilibrage pour le dernier trimestre de l’année, puisque nous en avons déjà fait une il y a quelques mois, mais comme toujours, nous prévoyons de continuer à apporter les mises à jour nécessaires par la suite. L’e-sport de StarCraft II, qui figure dans l’échelon supérieur du jeu compétitif professionnel, restera toujours aussi présent grâce à nos partenaires d’ESL Gaming et de la GSL. Nous savons que certains joueurs étaient attachés à des aspects dont nous nous éloignons aujourd’hui, mais la bonne nouvelle est que ce changement nous donnera le loisir de réfléchir à la suite des évènements, pas seulement pour StarCraft II, mais pour l’univers de StarCraft dans son ensemble. StarCraft est un pilier de Blizzard, et nous avons constaté qu’il s’agit d’un jeu capable de changer la vie de ses passionnés, qu’ils soient joueurs, créateurs de contenu, streameurs ou membres de la communauté (ou développeurs). L’issue de chaque partie est à 100 % entre vos mains. Pour vous améliorer, vous devez travailler sur vous-même, être honnête à propos de vos défauts et faire le nécessaire pour progresser. StarCraft nous enseigne que cette démarche d’amélioration peut être une récompense en soi, et chez Blizzard, le jeu nous a beaucoup appris au fil des années. Vous êtes l’une des communautés les plus passionnées, créatives et dévouées du monde des jeux vidéo. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien continu, et nous vous informerons de tous nos futurs projets de voyage dans le secteur de Koprulu. Uhn dara ma’nakai, Rob Bridenbecker

C'est donc une nouvelle page qui se tourne pour la franchise StarCraft, les fans attendent désormais un troisième opus. D'ici là, vous pouvez retrouver Starcraft II: Battle Chest Trilogie à 26,5 € sur Amazon.fr.