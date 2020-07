StarCraft II : une mise à jour spéciale pour le 10e anniversaire, avec de belles nouveautés

StarCraft II est sorti le 27 juillet 2010 sur PC, et a depuis marqué toute une génération de joueurs. Cet incontournable de l'eSport a en effet réussi à partir des bases du jeu original pour apporter une toute nouvelle dimension au RTS, permettant à Blizzard de créer un nouveau hit qui a duré à travers le temps.

Dix ans plus tard, la communauté est toujours active, et les développeurs vont continuer à la chouchouter pendant encore quelques années. Ils le font encore cette semaine avec la sortie d'une mise à jour spéciale pour le dixième anniversaire. Elle apporte des améliorations pour l'éditeur de cartes et les campagnes personnalisées, de nouveaux hauts faits pour les missions de l'histoire, ou encore des talents de prestige pour les commandants en coopération. Et pour la suite, Blizzard prévoit déjà d'ajouter un compte à rebours avant le début de la partie et la possibilité de choisir son serveur dans les salons personnalisés.

Une décennie de créations de joueurs

Depuis la bêta de StarCraft II, en 2010, vous avez repoussé les limites du moteur Galaxy, publié des cartes et modes aussi complexes que créatifs et partagé vos œuvres avec le monde entier. Aujourd’hui, nous continuons sur cette lancée. Cette mise à jour anniversaire contient une série d’améliorations pour l’éditeur et des outils qui vous ouvriront encore plus de possibilités. Mais avant de nous pencher sur ces nouveautés, prenons le temps de célébrer quelques-unes des œuvres incroyables réalisées par notre communauté au cours de ces dix années de modding.

Direct Strike : depuis sa première apparition sous le nom de « Desert Strike HotS », Direct Strike est restée l’une des cartes les plus populaires de l’Arcade de StarCraft II. Le mod de Tya, développeuse de la communauté, met à l’épreuve vos choix d’unités stratégiques, votre positionnement et votre gestion économique dans un bras de fer tactique et compétitif.

Squadron Tower Defense : très populaire, ce mod de défense de tour est l'exemple parfait de ce qui fait tout l'attrait de ce genre à la fois chaotique et stratégique. Créez des bâtiments, gérez vos ressources et amusez-vous entre amis tout en protégeant votre système de sécurité.

StarCrafts : la chaîne YouTube d'animation Carbot a créé un mod qui transforme vos graphismes pour vous plonger dans le monde haut en couleur de ses vidéos. Affrontez des zerglings à la langue pendante, des ultralisks surexcités et des meutes de sondes téméraires qui foudroient leurs ennemis.

Odyssey : créée par Luis Rocha, StarCraft Odyssey est une campagne personnalisée qui vous emmènera dans le lointain secteur de Kardyan, où vous tenterez d'être à la hauteur pour mener une bande de marines terrans, les Hell's Rejects, dans un périple scénarisé en plusieurs actes mêlant survie et découverte.

Cartes de classement créées par les joueurs : certaines des cartes les plus emblématiques de StarCraft II ne sont pas l'œuvre de nos concepteurs mais ont été imaginées par la communauté : Royaume des nuages EC, Point du jour et Luxuriance (pour n'en citer que quelques-unes) et bien d'autres sont entrées dans l'histoire de l'e-sport et des parties classées.

Améliorations de l’éditeur et nouvelles fonctionnalités

Vos commentaires ont été entendus : l’éditeur doit être plus facile à utiliser ! Pour notre mise à jour anniversaire, nous intégrons à l’éditeur de StarCraft II un éventail d’éléments de personnalisation bien pratiques issus de l’éditeur de Warcraft III. Cette mise à jour, qui est la plus ambitieuse que l’éditeur ait connue, remédiera à quelques-uns des problèmes les plus fréquents lors de la création de cartes et de mods, en plus de vous donner accès à des tas de nouvelles fonctionnalités. Découvrez tous les détails dans les notes de mise à jour du RPT, et pensez à vous échauffer avant de faire marcher le bouton de défilement, car il y a des tonnes de nouveautés !

Campagnes personnalisées

Nous avons vu votre créativité sans limites à l’œuvre dans les campagnes personnalisées conçues avec l’éditeur de StarCraft II ; pas seulement du point de vue de la narration et du gameplay, mais aussi dans votre façon de manipuler l’éditeur pour bâtir vos mondes. Pour vous simplifier la vie et permettre à l’éditeur de donner vie à encore plus d’histoire et de campagnes créatives, nous avons ajouté un nouveau genre de carte d’arcade : les campagnes.

Grâce à cet ajout, les campagnes personnalisées peuvent désormais charger plusieurs cartes successives. De nombreuses campagnes autrefois réservées au mode hors ligne deviendront donc accessibles dans l’Arcade de StarCraft II. Cela signifie aussi qu’en plus de leurs aventures en solo, les joueurs pourront également se lancer dans des campagnes personnalisées en coop !

Nouveaux hauts faits de campagne

Il ne s’était écoulé que quatre ans dans le secteur de Koprulu, mais la campagne scénarisée de StarCraft II nous a permis de retrouver l’éternelle guerre entre trois races ayant conquis l’espace après une pause de presque 11 ans. Quittant Mar Sara pour retrouver l’Hypérion, nous nous sommes unis sous la bannière des Rebelles de Raynor dans la première des trois campagnes, Wings of Liberty. Puis, dans Heart of the Swarm, nous avons mené l’Essaim zerg fraîchement reformé par Kerrigan pour affronter les forces brutales du Dominion et l’invasion malfaisante du Vide. Enfin, aux côtés d’Artanis, nous avons guidé l’Armada dorée dans Legacy of the Void, pour conclure la trilogie dans une bataille grandiose contre les ténèbres menaçant de consumer la galaxie.

L’heure est venue de remonter le temps. La mise à jour du 10e anniversaire ajoute de tout nouveaux hauts faits pour chaque mission des campagnes de StarCraft II, y compris le pack de missions Nova : Opérations secrètes. Revivez l’histoire, découvrez de nouvelles façons de jouer et gagnez l’annonceur Stone une fois tous ces nouveaux hauts faits validés.

Talents de prestige pour les commandants en coop

En ajoutant des talents de maîtrise aux commandants en coop, nous voulions remercier les joueurs les plus investis dans ce mode qui désiraient expérimenter et personnaliser leur style de jeu. Mais nous n’en sommes pas restés là : vous pouvez désormais progresser du niveau 1 à 15 jusqu’à trois fois supplémentaires pour chaque commandant de niveau maximum et gagner un nouveau talent de prestige à chaque complétion pour débloquer des tas de nouvelles possibilités stratégiques. Voici quelques exemples :

Améliorations de gameplay

Maintenant que vous connaissez les grandes lignes, entrons dans les détails. Pour reprendre les paroles concises, mais marquantes, d’Abathur : « Rendement plus rapide, plus fort. Évolution jamais terminée. » Après dix ans, nous sommes toujours convaincus que StarCraft II est un jeu en perpétuelle évolution auquel nous pouvons intégrer des nouveautés et des améliorations pour optimiser l’expérience des joueurs dans chaque mode. Voici quelques-uns des ajouts de cette mise à jour, mais sachez que d’autres nouveautés arriveront ultérieurement :