La Famille Addams : Panique au manoir, un nouveau jeu annoncé par la MGM

La Famille Addams était populaire dans les années 80 et 90, mais depuis, c'est un peu le calme plat pour Morticia, Gomez, Mercredi, Fétide et Pugsley. Un film d'animation est sorti en 2019 et cela a visiblement donné des idées à la Metro Goldwyn Mayer, qui vient d'annoncer le jeu vidéo La Famille Addams : Panique au manoir.

Le titre sera édité par Outright Games, déjà derrière Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, et développé par PHL Collective. Il s'agira d'un jeu de plateforme coopératif en 3D jouable jusqu'à quatre joueurs, où il faudra aider la famille Addams à protéger son manoir contre un visiteur désireux de le racheter. Les joueurs pourront ainsi explorer le domaine, découvrir ses secrets et utiliser les capacités de chaque personnage pour résoudre des énigmes en équipe.

Terry Malham, PDG d'Outright Games, commente :

J'ai adoré travailler avec MGM pour la première fois, d'autant plus sur un projet tel que La famille Addams, qui est une des plus grandes marques de divertissement familial au monde. Nous avons pris un plaisir fou à créer un jeu vidéo d'aventure familial mettant à l'honneur l'une des familles les plus emblématiques de la culture populaire.

Robert Marick, vice-président exécutif de MGM Global Consumer Products & Experiences, rajoute :

Notre communauté de fans couvre plusieurs générations et plusieurs continents, et cherche en permanence de nouveaux moyens de se connecter avec les personnages et l'histoire de la franchise. Notre nouveau jeu créé par Outright Games permettra aux fans de retrouver Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia, un peu effrayants, mais terriblement attachants, dans la continuation du film qui sortira cet automne.

Pour les cinéphiles, la Famille Addams sera de retour au cinéma en octobre 2021 avec un nouveau film d'animation, et c'est à cette même période que sortira La Famille Addams : Panique au manoir sur « PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch ». Pile pour Halloween donc. Vous pouvez retrouver le dernier film d'animation à 7 € sur Amazon.