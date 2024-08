Lancement de la plateforme de jeu XP.GG avec un Battle Pass universel

Perion Labs présente le tout nouveau XP.GG, une plateforme de jeu qui permet aux joueurs d’être récompensés en devenant meilleurs dans leurs jeux préférés. XP.GG propose ainsi un Battle Pass universel intégré à tous les jeux XP.GG.

XP.GG a été lancé le 1er août avec Fortnite. Les compétitions de Counter-Strike 2 et Overwatch débuteront fin août, avec de nouveaux jeux ajoutés chaque mois.

“XP.GG permet aux joueurs de devenir meilleurs et d’être récompensés en jouant aux jeux qu’ils aiment déjà”, a déclaré Amos Whitewolf, co-fondateur de Perion et CTO de XP.GG.

“Plus les joueurs débloquent de niveaux, plus ils obtiennent de récompenses, et plus ils ont de chances de gagner des milliers de dollars de prix hebdomadaires. Nous avons hâte de présenter aux joueurs notre Battle Pass universel à travers tous les jeux XP.GG, leur donnant une chance de gagner des prix réels en devenant meilleurs.”

Le nouveau XP.GG et la Saison 0 du Battle Pass ont été lancés le 1er août avec Fortnite. Les compétitions de Counter-Strike 2 et Overwatch débuteront fin août. D’autres titres de jeux de premier plan sont en route, notamment League of Legends, Valorant, Dota 2, Apex Legends, Mobile Legends, Pub G et des jeux web3 AAA comme Shrapnel. Perion s’est associé à des développeurs de jeux et des équipes d’esports comme Talon esports et GIANTX pour garantir une forte sélection de jeux.

Un Battle Pass universel qui récompense les joueurs

Les joueurs peuvent relever des défis dans leurs jeux préférés conçus pour affiner leurs compétences et, en retour, faire progresser leur Battle Pass universel. Les prix de la Saison 0 incluent un PC de jeu d’une valeur de 6 000 , une chaise de jeu SecretLabs version Fortnite, une console de jeu PS5, un couteau CS2 d'une valeur de 1000 $, pour un total de plus de 10 000 $ en valeur. Les prix augmenteront en valeur chaque saison à mesure que les joueurs deviendront meilleurs et seront récompensés.

“Chaque victoire sur XP.GG apporte plus que de la gloire ; elle apporte des récompenses tangibles dans tous les jeux auxquels vous jouez déjà”, a ajouté Amos. “Ainsi, gagner des récompenses devient un jeu en soi en plus du défi de devenir meilleur dans les jeux que vous aimez.”

XP.GG : testé et approuvé par les joueurs

L’équipe de joueurs de Perion Labs a lancé un prototype XP.GG début 2024 pour savoir ce que les joueurs voulaient vraiment d’une plateforme de jeu. Les prix ont commencé à partir de seulement quelques centaines de VBucks, puis ont augmenté jusqu’à des consoles de jeu. Le résultat est clair après des milliers d’heures de jeu : les joueurs veulent des récompenses pour devenir meilleurs dans les jeux qu’ils aiment déjà jouer.

“C’est exactement ce que nous avons construit”, a déclaré Mitch Penman-Allen, co-fondateur de Perion Labs et Chief Strategy Officer de XP.GG. “Informés par des mois de tests, nous avons créé la première couche de récompense complète qui permet à chaque joueur d’accéder à des récompenses réelles pour devenir meilleur dans les jeux auxquels ils jouent déjà.”

La Saison 0 commence maintenant

Les joueurs peuvent visiter XP.GG depuis le 1er août pour s’inscrire et commencer à gagner des récompenses avec la Saison 0 du Battle Pass XP dans Fortnite. Plus tard en août, les compétitions de Counter-Strike 2 et Overwatch débuteront.

La Saison 0 inclut un multiplicateur spécial, où les joueurs qui atteignent le niveau 5 de leur Battle Pass seront éligibles pour recevoir un lien pour leur Battle Pass pour les saisons suivantes. Atteindre le niveau 5 dans la Saison 0 accorde un multiplicateur de 5 % dans la Saison 1, le niveau 10 accorde un multiplicateur de 10 %, et ainsi de suite. Chaque saison ce facteur sera réinitialisé et le bonus gagné de la saison précédente sera reporté pour tous ceux qui s’inscrivent et atteignent le niveau 5 dans la Saison 0.

“Un Battle Pass universel et plus d’opportunités de devenir meilleur et d’être récompensé commencent MAINTENANT”, a ajouté Jan Hartmann, co-fondateur de Perion et CEO de XP.GG. “Et restez à l’écoute pour plus de jeux et des prix encore plus grands sur XP.GG dans les mois à venir !”

À propos de Perion Labs

La mission de Perion Labs est d’améliorer le jeu en incorporant la blockchain, en autonomisant les joueurs et l’industrie du jeu. Notre projet actuel est XP.GG, une plateforme de jeu tout-en-un où tous les joueurs peuvent vivre le meilleur du web3 dans leurs jeux préférés, ainsi qu’une monétisation clé en main pour les développeurs, les équipes d’esports, les créateurs et les parties prenantes. XP.GG chez X.