LEGO Animal Crossing : tous les sets dévoilés, imagés et datés, préparez vos clochettes !

La semaine dernière, nous apprenions avec joie que Nintendo et The Lego Group vont donner naissance à une nouvelle gamme de briques tirées d'un univers de la firme de Kyoto. Ainsi, après les LEGO Super Mario se déclinant de bien des manières, c'est Animal Crossing qui va subir un traitement similaire, mais pas avec de grosses figurines interactives puisque ce sont des minifigurines classiques qui vont être proposées dans les divers sets recréant des décors tirés des jeux. Rien de tel pour permettre aux petits et grands enfants de concevoir ensuite tout un tas d'aventures à l'aide de briques basiques ou d'éléments d'ensembles d'autres licences. Une bande-annonce et les détails de la commercialisation de ces sets viennent d'être partagés, faisons le point.

Ces LEGO Animal Crossing seront mis en vente le 1er mars 2024 et seront bien numérotés de 77046 à 77050 comme le rapportait un leaker, avec des tarifs allant de 14,99 € à 74,99 €.

LEGO Animal Crossing - Goûter d’anniversaire de Lico (77046) Le Goûter d’anniversaire de Lico invite les enfants créatifs à recréer pendant des heures des scènes inspirées de leur jeu vidéo préféré. Ce jouet personnalisable regorge d’adorables accessoires facilement reconnaissables qui stimulent le jeu de rôle. Les enfants organisent une fête pour Lico, le cheval du jeu vidéo bien connu des filles et des garçons. Ils lui offrent des cadeaux, dont un micro et une pièce de clochettes, puis partagent des cupcakes pendant que Lico souffle ses bougies. Lorsque la fête est finie, les enfants transforment la scène en réorganisant les plaques et en disposant différemment les ballons, les décorations et les accessoires. 170 pièces.

Âge : 6 ans et plus.

Cet ensemble de 170 pièces mesure plus de 9 cm de haut, 17 cm de large et 10 cm de profondeur lorsqu'il est disposé en configuration standard.

1 personnage : Lico.

Prix : 14,99 €.

LEGO Animal Crossing - Activités de plein air de Clara (77047) Avec les Activités de plein air de Clara, les garçons et les filles s’amusent à construire un campement Animal Crossing. Ce set propose de nombreuses options de jeu invitant les enfants à aider la minifigurine de Clara à monter sa tente puis à explorer les alentours. Il constitue un superbe cadeau pour les enfants créatifs fans d’Animal Crossing et inclut de nombreux accessoires vus dans le jeu vidéo, dont un filet, une pelle et une hache, pour personnaliser la scène et inventer une infinité de jeux de rôle. Les fonctions amusantes incluent un mécanisme qui permet à Clara de franchir la rivière avec une perche, mais aussi une tente qui s’ouvre pour l’installer confortablement pour la nuit. Les enfants peuvent exprimer leur créativité en réorganisant les plaques et en les décorant avec les nombreux accessoires. 164 pièces.

Âge : 6 ans et plus.

Mesure plus de 9 cm de haut, 20 cm de large et 17 cm de profondeur lorsqu'il est disposé en configuration standard.

1 personnage : Clara.

Prix : 19,99 €.

LEGO Animal Crossing - Excursion maritime d'Amiral (77048) Inspirez les garçons et les filles avec le set Excursion maritime d'Amiral. Les enfants peuvent construire l’île déserte de leur jeu vidéo favori, puis s’amuser pendant des heures en la transformant pour renouveler le jeu à l’infini. Sur le bateau de la tortue Amiral, les enfants voguent jusqu’à l’île déserte inspirée d’Animal Crossing pour retrouver Mathéo, l’écureuil. En explorant l’île débordant d’activités, ils ramassent du bambou, creusent pour chercher des clochettes et pêchent du poisson pour le vendre. Lorsque le jeu se termine, ils expriment leur créativité en réorganisant les plaques pour modifier la configuration du jeu. Chaque élément est amovible pour une infinité de scénarios ! 233 pièces.

Âge : 6 ans et plus.

Mesure plus de 9 cm de haut, 28 cm de large et 17 cm de profondeur lorsqu'il est disposé en configuration standard.

2 personnages : Amiral et Mathéo.

Prix : 29,99 €.

LEGO Animal Crossing - Marie en visite (77049) Les garçons et les filles peuvent créer leurs propres histoires inspirées du jeu vidéo Animal Crossing avec le set Marie en visite. Ils peuvent reconstruire des scènes vues sur leurs écrans, puis laisser libre cours à leur imagination pour développer la narration à leur idée ! Les enfants visitent la maison de Bibi avec Marie. L’intérieur, décoré aux couleurs de Bibi, regorge de détails reconnaissables et de nouveaux éléments qui invitent les enfants à inventer des scénarios inédits autour des personnages. Ils peuvent tirer avec la catapulte pour faire éclater le ballon transportant un cadeau, consulter les messages sur la brique téléphone, poster une lettre ou aider les minifigurines à arroser le jardin, puis cueillir une pomme dans l’arbre. Un plan de bricolage est posé sur l’établi et une surprise est cachée dans l’arbre. Les enfants peuvent déplacer les meubles, changer les cadres de fenêtres et même réorganiser les plaques pour modifier l’aspect de la maison. 389 pièces.

Âge : 6 ans et plus.

Mesure plus de 17 cm de haut et 25 cm de large.

2 personnages : Marie et Bibi.

Prix : 39,99 €.

LEGO Animal Crossing - Boutique Nook et maison de Rosie (77050) L’univers d’Animal Crossing entre dans la chambre de vos enfants avec le jeu de construction Boutique Nook et maison de Rosie. Garçons et filles peuvent créer des scènes inspirées de ce jeu vidéo, puis inventer de nouvelles histoires créatives autour des minifigurines de Tom Nook et Rosie. Superbe cadeau d’anniversaire pour les fans d’Animal Crossing, ce set inclut des détails reconnaissables du jeu vidéo. Les enfants peuvent explorer la boutique où Tom Nook, le raton laveur, vend des plans de bricolage, des graines de fleurs, des appâts ou des outils payables en clochettes. Puis ils peuvent prendre un thé avec Tom Nook dans la maison de Rosie, elle aussi pleine d’éléments familiers. Les jeunes constructeurs réorganisent les plaques modulaires et déplacent les accessoires pour transformer les bâtiments. Offrant une infinité d’options de jeu et de construction, ce jouet personnalisable permet aux enfants de se détendre et de créer, seuls, avec leurs parents ou entre amis. 535 pièces.

Âge : 7 ans et plus.

Mesure plus de 15 cm de haut et 39 cm de large.

2 personnages : Tom Nook et Rosie

Prix : 74,99 €.

Voici ce qu'ont déclaré les représentants des deux sociétés :

« Pour nous, Animal Crossing est avant tout une question de créativité et de jeu de rôle, donc donner vie à cela sous forme physique en utilisant des briques LEGO et créer de nouvelles figurines a été amusant pour l'équipe », a déclaré Simon Kent, responsable créatif et directeur de la conception du groupe LEGO. « L'un des défis était de s'assurer que la personnalisation des décors était simple afin que les constructeurs puissent profiter de la liberté dont ils disposent dans le jeu. De plus, créer les figurines pour s'assurer qu'elles représentaient fidèlement les personnages des jeux vidéo était très important pour nous. Nous sommes impatients de donner aux enfants l’opportunité de jouer avec leurs personnages préférés d’Animal Crossing ! » « La série de jeux vidéo Animal Crossing consiste à créer un monde dans lequel vous construisez librement la vie que vous souhaitez, et désormais, avec les briques LEGO, vous pouvez également construire ce monde de vos propres mains dans le monde réel », a déclaré Aya Kyogoku, productrice de jeu chez Nintendo. Co., Ltd. « Assembler les décors n'est que le début. Les enfants peuvent utiliser les meubles, les plantes et bien plus encore, inclus dans chaque set, pour les personnaliser ou même combiner plusieurs ensembles pour créer leur propre village. Il existe de nombreuses façons différentes pour les enfants d'exprimer leur créativité en fonction de ce qu'ils aiment, qui peuvent évoluer à mesure qu'ils grandissent. Nous espérons que le monde d'Animal Crossing et ses personnages, désormais également sous la forme de briques LEGO, pourront faire sourire les gens en faisant partie de leur vie quotidienne. »

