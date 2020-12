Les indés français de l'Avent 2020 #9 : There Is No Game: Wrong Dimension

There Is No Game: Wrong Dimension est un jeu développé par Draw me a Pixel, basé à Villeurbanne. Le projet est né lors de la Newgrounds Construction Jam de 2015 : There Is No Game avait remporté le concours, motivant ses développeurs à peaufiner le principe afin de nous proposer cette nouvelle production en août 2020.

Dans ce titre, nous prenons le contrôle d'un utilisateur qui joue à un jeu. Nous sommes confrontés à un narrateur qui nous répète sans cesse qu'il n'y a pas de jeu et que nous ferions mieux de fermer le programme.

Nous pourrions l'écouter, c'est vrai... Mais nous pourrions aussi n'en faire qu'à notre tête, et découvrir un Point & Click bourré d'humour, nous proposant une multitude de puzzles à résoudre, nous faisant voyager dans différents univers vidéoludiques et n'hésitant pas à tacler certaines pratiques du monde vidéoludique.

There Is No Game: Wrong Dimension est disponible pour la somme de 12,99 € sur Steam, GOG, Humble Store et Robot Cache. Vous pouvez également tester la version développée en 2015 lors de la Newgrounds Construction Jam gratuitement sur Steam.

