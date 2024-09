Les Steam Decks en promotion : une occasion à ne pas manquer !

Le Steam Deck est une console portable permettant de lancer des jeux PC directement depuis votre bibliothèque Steam. Elle offre ainsi la possibilité de profiter de vos titres favoris en déplacement, avec la puissance et la flexibilité d’un PC de jeu.

Voici les détails des deux modèles actuellement en promotion :

Steam Deck LCD 64 Go

Prix après réduction de 15 % : 313,65 €

Écran tactile de 7 pouces (1280x800 pixels)

Stockage eMMC de 64 Go

Processeur AMD APU (architecture Zen 2 + RDNA 2)

16 Go de RAM LPDDR5

Autonomie longue durée, adaptée aux jeux AAA

Système d'exploitation SteamOS basé sur Linux

Connexion Wi-Fi et Bluetooth 5.0

Port USB-C pour la charge et les accessoires





Ce modèle est idéal pour les joueurs qui recherchent une entrée en matière accessible dans l'univers du Steam Deck. Grâce à son stockage eMMC et son prix compétitif, il permet de jouer à des titres variés sans compromettre la qualité. Il faudra prévoir soit de rajouter un SSD, soit une grosse carte mémoire.

Steam Deck LCD 512 Go

Prix après réduction de 25 % : 351,75 €

Écran tactile de 7 pouces avec traitement antireflet pour une meilleure visibilité en extérieur

Stockage SSD NVMe de 512 Go pour des temps de chargement plus rapides

Processeur AMD APU (Zen 2 + RDNA 2)

16 Go de RAM LPDDR5

Batterie optimisée pour une autonomie étendue

Système d'exploitation SteamOS

Connexion Wi-Fi et Bluetooth 5.0

Port USB-C pour la charge et les accessoires



Le modèle 512 Go, avec son SSD ultra-rapide et son écran antireflet, s’adresse aux utilisateurs exigeants qui veulent maximiser leur expérience de jeu tout en bénéficiant de plus d'espace de stockage pour leurs titres.

Les Steam Deck permettent non seulement de jouer aux derniers jeux AAA en déplacement, mais aussi d’explorer les fonctionnalités PC comme le streaming de jeux ou l’installation d’applications tierces. Ils offrent une solution polyvalente pour les joueurs souhaitant profiter de l’écosystème Steam, où qu'ils se trouvent.

Ces remises exceptionnelles ne seront valables que jusqu’au 26 septembre, alors ne manquez pas l'occasion de vous procurer l'une de ces consoles portables à prix réduit si vous en avez envie. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de jeux vidéo, ces offres permettent d’accéder à une expérience de jeu unique, entre portabilité et performance.