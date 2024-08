Level Zero: Extraction ne sortira pas aujourd'hui, une nouvelle date dévoilée pour l'Early Access

Doghowl Games développe depuis un moment déjà Level Zero: Extraction, un jeu de tir à la première personne qui devait à l'origine proposer un gameplay asymétrique, mais qui a évolué en titre PvPvE, nous plongeant dans des raids afin de piller du butin tout en affrontant d'autres joueurs et des créatures extraterrestres. Le titre devait sortir aujourd'hui en accès anticipé sur Steam, mais il aura un peu de retard.

Doghowl Games et tinyBuild ont en effet annoncé que la date de sortie de Level Zero: Extraction est désormais fixée au 13 août 2024 en Early Access, sur PC via Steam. Le développeur explique qu'aujourd'hui, de nombreuses mises à jour et phases d'alpha sont disponibles pour d'autres titres, alors pour ne pas faire de l'ombre à son titre, il a décidé de repousser le lancement de Level Zero: Extraction à la semaine prochaine.

Doghowl Games rappelle que le titre a déjà eu droit à une bêta ouverte en juin dernier, lui permettant d'être la seconde démo la plus jouée pendant le Steam Néo Fest. Le jeu a également été rajouté 400 000 à la liste de souhaits sur Steam, autant dire que de nombreux joueurs attendent de mettre les mains sur le titre la semaine prochaine.

